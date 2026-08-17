Madrid. Rodri, quien fue capitán de la selección española que ganó el Mundial, llegó a Barcelona este lunes para cerrar su traspaso del Manchester City al club catalán, diciendo que es un sueño jugar para el club catalán.

Se esperaba que Rodri se someta a un reconocimiento médico el martes mientras el Barcelona y City intercambian la documentación para finalizar el acuerdo.

El Barça acordó una operación valorada en $88.5 millones, confirmó a The Associated Press el domingo una persona con conocimiento de la transacción. La fuente habló bajo condición de anonimato porque los detalles del traspaso no se han hecho públicos.

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“Estoy muy contento de llegar. Han sido unos días intensos, pero estoy feliz de que se haya resuelto todo”, le dijo Rodri a los periodistas al llegar. “Jugar en el Barcelona para mí es un sueño y, por supuesto, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría les conozco. Ahora es momento de ponerse a trabajar y dar lo mejor de mí“.

El mediocampista de 30 años, que ayudó a España a conquistar su segundo título del Mundial el mes pasado, se unirá a sus compañeros de selección Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Pedri en el club catalán.

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Le quedaba un año de contrato con el City. Según se informó, su contrato con el Barcelona se extenderá hasta 2030.

Según se informó, el Real Madrid también estuvo interesado en fichar a Rodri en algún momento, y él había elogiado abiertamente en el pasado al rival del Barcelona.

El equipo de Hansi Flick, que busca encadenar un triplete en la liga española, ya ha reforzado su plantilla con el delantero inglés Anthony Gordon, quien ayudará a compensar las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, autor del gol de la victoria en la prórroga en la final del Mundial contra Argentina.

El club también está listo para incorporar al defensor João Cancelo en los próximos días.

Rodri se incorporó al City procedente del Atlético de Madrid en 2019. Marcó el gol decisivo en la victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en 2023, y ganó el Balón de Oro como mejor jugador del mundo al año siguiente tras formar parte del equipo de España que conquistó la Eurocopa.

Su salida debilita aún más el mediocampo del City, después de que Bernardo Silva se marchara al Real Madrid esta pretemporada.

Rodri no jugó el domingo en la derrota 3-0 del City ante el Arsenal en la Community Shield. Se está recuperando de una cirugía menor de espalda a la que se sometió después del Mundial.