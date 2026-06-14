Massachusetts. El técnico Steve Clarke dejó claro que no disfrutó sus primeras dos experiencias al frente de Escocia durante actuaciones deslucidas en la Eurocopa.

Hasta ahora, un escenario futbolístico incluso más grande le ha traído a él -y a los escoceses- mucha más suerte.

John McGinn hizo un disparo que se desvió en un rival para vencer al arquero Johny Placide a los 28 minutos, y Escocia se impuso el sábado 1-0 sobre Haití, entre equipos que se habían ausentado largamente del Mundial.

“Cuando entró al fondo de la red, se podía sentir a los aficionados de Escocia”, dijo McGinn.

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Los escoceses, que no comparecían en el torneo desde 1998, lograron su primera victoria en un Mundial desde 1990, cuando superaron a Suecia por 2-1.

“Vinimos aquí a conseguir tres puntos. Lo hicimos y ahora seguimos adelante”, dijo el mediocampista escocés Lewis Ferguson.

Conseguir esos puntos cruciales hizo mucho más que eso.

Los favoritos del grupo, Brasil y Marruecos, empataron 1-1 más temprano, lo que dejó a Escocia en la cima de la llave.

“Obviamente tenemos un poco menos de presión de la que todos nos pusieron en este partido”, dijo Clarke.

Haití, cuya única participación en un Mundial se remontaba a 1974 en Alemania Occidental, sigue en busca de su primer punto en el máximo certamen. Los Grenadiers tuvieron múltiples oportunidades en la segunda mitad pero no pudieron igualar.

“Estamos jugando a un nivel extremadamente alto. Pero te pueden castigar con un descuido”, dijo el técnico de Haití, Sébastien Migné.

El gol de McGinn llegó tras un rebote provocado por un remate de Che Adams dentro del área. El esférico pegó en Placide y quedó en un espacio libre. McGinn sacó un disparo que rebotó en un defensor a unos 13 metros de la portería.

Los aficionados del Ejército de Tartán acudieron en masa, asemejando una ola roja dentro de un repleto Gillette Stadium , ubicado a unos 50 kilómetros de Boston.

Escocia estuvo cerca de anotar a los 17 minutos, cuando el capitán Scott McTominay se desmarcó y sacó un disparo que pegó en la parte superior del poste.

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Haití tuvo sus mejores oportunidades en la segunda mitad. Ruben Providence envió un centro a Wilson Isidor a los 74 minutos, pero el delantero no logró concretar en su intento de dirigir el balón hacia el arco.

Luego, a los 84, Frantzdy Pierrot, quien se mudó de Haití a Boston a los 11 años, conectó un cabezazo que se fue desviado por el lado izquierdo.

Escocia se queda en la ciudad para jugar contra Marruecos en el Gillette Stadium el viernes. Haití enfrentará a Brasil el viernes en Filadelfia, también en el Grupo C.