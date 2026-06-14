East Rutherford, Nueva Jersey. El primer gran partido de este Mundial. El Brasil-Marruecos respondió a las expectativas.

Un par de golazos, incluido uno de Vinícius Júnior, enmarcaron un entretenido duelo del Grupo C que se salió el sábado con un empate 1-1 bajo el sol abrasador del verano en Nueva Jersey.

Ismael Saibari adelantó a Marruecos a los 21 minutos, plasmando el claro dominio y desparpajo de los campeones africanos en un brillante comienzo.

¡GOLAZAZAZO DE MARRUECOS!



¡Espectacular! ¡Hermosa definición de Ismael Saibari! Los marroquíes se ponen arriba sobre Brasil.



Para ver este GOL una y otra vez: pic.twitter.com/GTb6e5scCO — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 13, 2026

Alentados por una mayoría de hinchas que tapizaron las gradas con el distintivo color amarillo de la selección brasileña, Vinícius Júnior niveló la cuenta a los 32 con un remate angulado especial.

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En esos primeros compases, los Leones del Atlas adoptan el tipo de juego que se asocia con la Canarinha, particularmente con un punzante despliegue por las bandas.

El gol marroquí fue producto de una sensacional asistencia de Brahim Díaz, seguida por la ingeniosa definición de Saibari.

De un balón perdido de Lucas Paquetá, Díaz tiró un pase exquisito al espacio al avistar el desmarque de Saibari entre los centrales brasileños. Con categoría, el volante elevó la pelota ante la mala salida del arquero Alisson Becker.

Marruecos siguió con su martilleo y mera incremento la diferencia, pero apareció la progresión de la pentacampeona justo en el momento que lucía mareada.

Fue todo un invento de Vinícius, el crack del Real Madrid que llegó a este Mundial decidido a dejar su huella de una vez por todas con su selección. Tras recibir el pase de Bruno Guimaraes por la izquierda, Vinícius sacó un derechazo entre tres defensores directo al segundo palo, imposible de atacar para el portero Bono.

¡GOLAAAAAZO DE BRASIL! ¡GOLAZO DE VINICIUS JR!



La estrella brasileña, con el sello de la casa, se mete al área y define con un tremendo derechazo.



La ‘Canarinha’ empata ante Marruecos 1-1. pic.twitter.com/uEeaQdwTRp — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 13, 2026

Sobre el final de la segunda parte, Bono evitó otro golazo cuando se estiró para repeler una tijera de Paquetá.

La intensidad no aflojó en la segunda parte con una tira y afloja constante entre los contricantes ante un lleno completo de 80.663 espectadores en el estadio MetLife de Nueva Jersey que tiene a los rascacielos de Manhattan a la distancia.

Alisson y Bono fueron protagonistas en el tramo final salvando disparos de peligro. El brasileño se agrandó con una doble parada en los descuentos ante Chemsdine Talbi y Neil El Aynaoui

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Desde el banquillo de Brasil, en su primer Mundial como técnico, el italiano Carlo Ancelotti lució un elegante traje de piezas y corbata pese a jugarse desde las 6 de la tarde con 31 grados Celsius (88 F).

Nadie ha conquistado la Copa del Mundo tantas veces como Brasil, incluida una en Estados Unidos en 1994. Pero han pasado 24 años desde la última vez que atrapó el trofeo y la Seleção desesperadamente quiere estampar una sexta estrella.

Tiene atacantes pero sufre en facetas del juego en las que era fuerte: laterales de despliegue total y volantes generadores de juego. Sus admiradores echan de menos la fantasía, el bendito jogo bonito.

Por credenciales, el partido fue identificado de inmediato como el más atractivo de una fase descafeinada de grupos en este Mundial ensanchado a 48 equipos que se han repartido en 12 grupos. Brasil (6) y Marruecos (7) son los únicos equipos entre los 10 primeros del ranking de la FIFA que se cruzan en la primera ronda.

Neymar, el astro que Ancelotti convocó a fuerza de un clamor generalizado, se quedó en la banca de suplentes, en la recta final de recuperarse de una lesión del gemelo derecho. El atacante de 34 años podría actuar en el siguiente partido, contra Haití.

“Gracias Dios...gracias por hacerme vivir esta otra vez”, escribió el goleador histórico de Brasil en las redes sociales previo al encuentro.

Después de hacer historia al convertirse en el primer equipo de África y clasificarse a las semifinales en 2022, Marruecos desembarcó a Norteamérica como campeón de su continente. Pero ese laurel está en veremos.

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Como local en la final, Marruecos perdió 1-0 ante Senegal. Pero se les adjudicó el triunfo 3-0 por abandono porque los senegaleses se retiraron del campo durante 15 minutos al protestar un penal que se pitó a favor de su rival.

Brasil se las verá contra Haití el viernes en Filadelfia y cerrará su actividad en el Grupo C contra Escocia en Miami.

Marruecos seguirá contra Escocia en las afueras de Boston el viernes y culminará ante Haití en Atlanta.