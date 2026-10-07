Lionel Messi tuvo su partido de retirada de la Selección Argentina de fútbol el pasado martes, 6 de octubre, en horas de la noche. Sin embargo, pese a su última aparición vestido de ‘albiceleste’ en su carrera profesional, la conversación ha girado en torno a la dieta que tiene y, en las últimas horas, ha circulado información sobre su plato de comida favorito.

La alimentación del crack argentino siempre fue motivo de análisis a lo largo de su carrera, debido a su excelente rendimiento deportivo. Esto llamó la atención de los fanáticos futboleros que buscan saber cómo se alimenta una de las figuras más importantes del deporte mundial.

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Con el paso de los años, el nacido en Rosario señaló que incorporó hábitos cada vez más saludables que le ayudaban a mantener su rendimiento físico. No obstante, en diálogo con el medio deportivo Olé de Argentina, destacó que eso no significó que dejara de comer platillos que su mamá le preparaba cuando era niño y con los que creció.

El plato favorito de Lionel Messi

El delantero reconoció que siente una fuerte debilidad por los dulces: “Me gusta el chocolate, el dulce de leche, los helados, siempre fui muy simple para comer”, aseguró el ídolo del Fútbol Club Barcelona y quien tuviera su conmovedor retiro de la Selección Argentina después de haber conquistado títulos como la Copa América y la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA.

Al hablar de su comida favorita, Messi no titubeó: “Mi plato favorito son las milanesas que hace mi mamá”, siendo esta también una de las recetas típicas del país que se ubica en el sur del continente americano.

Durante su infancia y en una parte de su carrera, él comentó que comía de todo lo que se le antojaba. No obstante, con el paso de los años, aseguró que se vio en la necesidad de ajustar su dieta para obtener mejores rendimientos deportivos y adecuarse a las exigencias que su cuerpo le pedía, lo cual lo ha mantenido en la élite durante más de 20 años de carrera.

¿Qué alimentos hacen parte de la rutina de Lionel Messi?

En diversas ocasiones, el ídolo argentino manifestó que su dieta trataba de ser lo más equilibrada posible, ya que esto es fundamental para recuperar el cuerpo después de los exigentes entrenamientos y partidos a los que se somete continuamente.

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Frutas, verduras, cereales, agua y proteínas de calidad integran de manera habitual su manera de comer. También sostuvo que, de vez en cuando, se da el lujo de disfrutar de algunos gustos personales, como la milanesa, el chocolate y el dulce de leche, que es un tradicional postre argentino.

¿Cuál es la otra comida favorita de Lionel Messi?

Según información revelada por el medio Infobae, el crack del Inter Miami también tiene la gastronomía como una fuente de ingresos alterna a lo que genera jugando al fútbol en Estados Unidos. El delantero cuenta con un negocio de comida llamado El Hincha, que se ubica en Andorra y que habría fundado junto al chef Nandu Jubany.

En dicho lugar, el plato estrella serían los ‘macarrones de Messi’, que, según afirman, era una de las comidas que más disfrutaba el jugador cuando era niño, junto con la milanesa que su madre le preparaba constantemente.

Este plato consiste en una preparación de pasta hecha con boloñesa, sofrito de la abuela, como lo hacen llamar en el restaurante, y parmesano. Dicha receta partiría de una base clásica, ya que lleva pasta y bechamel, además de los ingredientes previamente mencionados. La diferencia radica en la forma en que se monta y se presenta el plato.