El partido había terminado y Lionel Messi estaba sentado sobre el césped, mientras España celebraba el título mundial.

En medio de esa escena apareció Lamine Yamal. El delantero español se acercó al argentino, lo abrazó y tuvo con él unas palabras que no fueron captadas con claridad por las cámaras. Tiempo después, el futbolista del Barcelona reveló qué le dijo a quien considera su gran referente.

“Fui a Leo Messi y le dije: gracias”, contó Yamal en una entrevista con The Guardian. El mensaje fue tan sencillo como significativo.

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Momento en que inició el encuentro entre Messi y Yamal. (AP Photo/Seth Wenig) ( Seth Wenig )

“Solo le agradecí mucho por todo lo que ha hecho y por cómo es el mejor. Siempre he creído que es el mejor”, explicó el delantero español.

Para Yamal, aquel momento no tuvo que ver con una puesta en escena ni con buscar una imagen que quedara para la posteridad. Según explicó, el encuentro surgió de manera natural después del partido.

“Siempre trato de alejarme un poco de las cosas que parecen bonitas para el espectáculo. El momento surgió de dentro. Lo vi allí, así que fui a agradecerle por lo que hizo por el fútbol, surgió espontáneamente”, relató.

El gesto adquiere todavía más significado por la historia que une a ambos futbolistas. En 2007, cuando Messi todavía comenzaba a convertirse en una estrella del Barcelona, participó en una sesión fotográfica para un calendario solidario y apareció junto a un bebé de apenas cuatro meses. Ese niño era Yamal. La fotografía permaneció prácticamente desconocida durante años hasta que volvió a aparecer públicamente en 2024.

Histórica foto de Messi y Yamal, cuando era un bebé. (AP Photo/Joan Monfort) ( Joan Monfort )

Casi dos décadas después, aquella imagen terminó encontrando un escenario imposible de imaginar: una final del Mundial. Messi, con 39 años, disputaba probablemente su último partido mundialista; Yamal, con apenas 19, jugaba la primera final de su carrera. España terminó levantando la Copa y el joven delantero tuvo la oportunidad de despedirse del argentino con un mensaje que resumió su admiración: “Gracias”. No por la derrota, ni por el partido, sino por todo lo que Messi dejó en el fútbol.