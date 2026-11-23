Zúrich. Estados Unidos volverá a ser anfitrión de una Copa Mundial de fútbol en 2031, acompañado por México, Costa Rica y Jamaica.

La FIFA confirmó el lunes que Estados Unidos encabezará una coorganización regional de cuatro países del Mundial Femenino de 2031, y que se ratificó para la edición de 2035 un proyecto del Reino Unido liderado por Inglaterra.

Los candidatos ganadores y el presidente de la FIFA Gianni Infantino prometieron torneos exitosos en lo comercial —las primeras ediciones con 48 equipos y 104 partidos— y reinvertir todo ese dinero en el fútbol femenino.

“Este será el mayor evento deportivo femenino de la historia. Lo que significa que tenemos que cumplir”, dijo la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, a los miembros de la FIFA en una presentación previa a la votación en la sede del organismo rector en Zúrich.

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La candidatura de las cuatro naciones de la CONCACAF ofrece a la FIFA una variedad de 20 ciudades: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, además de San José en Costa Rica y Kingston en Jamaica.

Estados Unidos ya organizó en solitario el Mundial Femenino en 1999 y 2003. También organizó el torneo masculino en 1994 y este año junto a México y Canadá.

Será el cuarto Mundial en México, que albergó los torneos masculinos de 1970 y 1986.

La candidatura del Reino Unido une a Inglaterra con Irlanda del Norte, Escocia y Gales, y ofrece una selección de 19 sedes, incluido el Estadio Wembley en Londres.

El par de candidaturas de coorganización entre cuatro naciones tuvo el camino despejado durante los últimos 20 meses y fue aprobado el lunes por aclamación en una reunión online de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Inglaterra nunca ha organizado un Mundial Femenino, que empezó a disputarse con la edición de 1991 en China.

Irlanda del Norte ahora está incluida con Windsor Park en Belfast, con planes para un estadio renovado con capacidad para 23.000 espectadores, lo suficientemente grande para un Mundial Femenino pero no para el Campeonato Europeo masculino. La Eurocopa 2028 será organizada por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, que cuenta con el estadio nacional de fútbol y rugby en Dublín con 50.000 asientos.

Un par de adjudicaciones dobles de sedes del Mundial sin candidaturas rivales

Por segunda vez en menos de dos años, la FIFA está confirmando una doble adjudicación de sedes del Mundial sin candidaturas rivales, lo que aporta claridad para la década que viene.

En diciembre de 2024, se pidió a las federaciones miembro de la FIFA que dieran su visto bueno a la inédita candidatura de seis países y tres continentes para el Mundial masculino de 2030, presentada por España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Eso despejó el camino para que la FIFA adjudicara también el Mundial de 2034 a Arabia Saudí mediante un proceso acelerado que parecía diseñado para excluir a otros candidatos.