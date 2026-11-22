Tom Jackson, quien jugó 14 temporadas con los Broncos de Denver antes de continuar con una carrera de 32 años como analista en ESPN, murió, anunciaron su familia y ESPN este domingo. Tenía 75 años.

La familia de Jackson informó a ESPN que murió el viernes, pero era su deseo que su fallecimiento se anunciara hasta el inicio de la edición del domingo por la mañana de “Sunday NFL Countdown” de ESPN, a cargo del amigo de toda la vida de Jackson y su compañero al aire, Chris Berman. No se dio a conocer la causa de la muerte.

“Tom era mucho más que un consumado analista de la NFL. No había nadie más amable, más considerado, más leal o más cautivador que él. Y cuando se trataba de reír, la risa de Tom era frecuente e inconfundible”, dijo Berman al inicio de la transmisión. “Tom era mi mejor amigo en lo profesional y en lo personal. Si alguna vez lo conociste o simplemente lo conocías por verlo en ESPN, también era tu mejor amigo”.

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Berman comentó que Jackson hizo una visita sorpresa a ESPN hace un par de semanas, donde trabajó durante 32 años en dos etapas después de jugar 14 temporadas con los Broncos, y que ambos hablaron el martes.

ARCHIVO - Foto del 3 de agosto del 2024, el exjugador de la NFL Randy Gardishar y su excompañero de los Broncos de Denver Tom Jackson posan antes de la ceremonia de inducción al Salón de la Fama. (AP Foto/David Dermer, Archivo) ( David Dermer )

Su trayectoria

Elegido en la cuarta ronda del draft procedente de Louisville en 1973, Jackson fue el líder del primer equipo de Denver que llegó al Super Bowl, en 1977. Fue titular en 177 partidos con los Broncos entre 1973 y 1986, y se retiró después de la segunda aparición del equipo en el Super Bowl. Fue All-Pro del primer equipo en 1977 y All-Pro del segundo equipo la temporada siguiente; también fue seleccionado tres veces al Pro Bowl.

Tras su carrera como jugador, Jackson tuvo una segunda etapa profesional en ESPN de 1987 a 2016 y participó en “Sunday NFL Countdown” y “NFL Primetime”.

Antes de internet y de que NBC se hiciera cargo del paquete de los domingos por la noche en 2006, “NFL Primetime” era una cita obligada para aficionados y jugadores porque mostraba los momentos destacados de todos los partidos, así como la interacción entre Berman y Jackson, quienes a menudo terminaban las frases del otro.

“Puedo recordar salir de los partidos y esperar con prisa para llegar a casa, para ver ‘Primetime’ porque todo lo que quería saber era, ¿qué iban a decir tú y Tom Jackson sobre, uno, el equipo?”, dijo a Berman el analista de ESPN y receptor abierto miembro del Salón de la Fama Randy Moss.

Jackson regresó brevemente a ESPN en 2019 y se reunió con Berman para hacer una versión en línea de “NFL Primetime”. Recibió el Premio Pete Rozelle de Radio y Televisión del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2015.

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“En mi vida hubo a Howard Cosell haciendo los momentos destacados del medio tiempo de ‘Monday Night Football’ y luego estuvieron Boomer y TJ haciendo ‘Sunday NFL Countdown’. No estoy aquí como colega sino como uno de un millón que los vio, aprendió de ustedes y los idolatró”, dijo el presentador de ESPN Mike Greenberg durante el programa del domingo.

El equipo de estudio de ESPN usó corbatas naranjas en honor a Jackson durante el programa de tres horas.

“Los Denver Broncos están desconsolados por el fallecimiento del linebacker del Ring of Fame Tom Jackson, una piedra angular de la legendaria defensa Orange Crush y uno de los jugadores más queridos en la historia de la franquicia”, dijeron los Broncos en un comunicado.

“Un líder inspirador y un competidor feroz, TJ fue un orgulloso miembro del primer equipo de los Broncos que llegó al Super Bowl y que ayudó a establecer una tradición ganadora en Denver. Fuera del campo, Tom se comportó con clase, calidez y humildad, forjando conexiones profundas y amistades de por vida con compañeros de equipo y en todo Broncos Country”.

A Jackson le sobreviven su esposa, Jennifer, y sus hijas Taylor y Morgan.