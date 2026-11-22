El lanzador puertorriqueño de Grandes Ligas José de León hace su debut en la industria de la perfumería tras revelar una colaboración con la marca local RDZ Parfums, con la que lanzará la fragancia “Rubio No. 87” como parte de la colección “Stars Edition”.

En un comunicado de prensa, el serpentinero boricua destacó que el proyecto no solo celebra uno de los momentos más emblemáticos del deporte puertorriqueño, el fenómeno del Team Rubio, la novena nacional que brilló en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017 y en la que vistió el número 87, sino también su entrada al ámbito empresarial fuera del diamante.

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“El béisbol ha sido una parte fundamental de mi vida, pero siempre he creído en la importancia de explorar nuevas oportunidades y seguir creciendo en otras áreas. Poder crear una fragancia junto a una empresa puertorriqueña hace que esta experiencia sea aún más especial. Me emociona formar parte de un proyecto que lleva algo de mi esencia y poder compartirlo con el público, especialmente con mi gente de Puerto Rico”, manifestó De León.

El nuevo perfume será presentado oficialmente el próximo viernes, 4 de diciembre, en Isabela, durante un evento en el que se darán a conocer el concepto de la creación, sus notas olfativas y los detalles sobre su disponibilidad en el mercado.

Afiche del perfume Rubio No.87 de RDZ Parfums en colaboración con el lanzador de Grandes Ligas, José de León. ( Suministrada )

De acuerdo con la empresa, la línea “Stars Edition” desarrolla fragancias inspiradas en la identidad y trayectoria de figuras puertorriqueñas de distintas disciplinas.

“Como empresa puertorriqueña, nos llena de orgullo continuar creciendo y desarrollar proyectos junto a figuras que también representan a nuestra Isla. José de León ha llevado el nombre de Puerto Rico a escenarios importantes del deporte y hoy tenemos la oportunidad de unir nuestros talentos para crear algo diferente”, expresó Alex Rodríguez, fundador de RDZ Parfums.