Perfumes árabes, herramientas y más: Cacos escalan pulguero en Bayamón
Alguien rompió los candados de las puertas principales de tres establecimientos.
PUBLICIDAD
Las autoridades investigan tres escalamientos reportados durante la mañana de este miércoles en distintos locales comerciales de un pulguero, ubicado en la PR-167, en Bayamón.
Según la información preliminar, los querellantes indicaron que, al disponerse a abrir sus respectivos establecimientos, se percataron de que los candados de las puertas principales se encontraban rotos. Alguien obtuvo acceso al interior de los locales y se apropió de diferentes artículos.
En Liquidación Mercancía Nueva Andrubal Nieves se apropiaron de una mezcladora de metal marca Ficer, una aspiradora marca Sanitaire y un monitor marca OMEN.
En Solution Auto Detailing, se apropiaron de una aspiradora marca RIDGID, un trimmer marca Ezo, una máquina de lavado a presión de gasolina marca Honda y una máquina de lavado a presión eléctrica marca RYOBI.
Relacionadas
Mientras, en Luxor DBA Hernández, se apropiaron de perfumes árabes de diferentes marcas, relojes y gafas de diferentes marcas, tenis marcas New Balance y Nike, y gorras de Puerto Rico.
El costo de la mercancía hurtada no fue precisado.