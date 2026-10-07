Las autoridades investigan tres escalamientos reportados durante la mañana de este miércoles en distintos locales comerciales de un pulguero, ubicado en la PR-167, en Bayamón.

Según la información preliminar, los querellantes indicaron que, al disponerse a abrir sus respectivos establecimientos, se percataron de que los candados de las puertas principales se encontraban rotos. Alguien obtuvo acceso al interior de los locales y se apropió de diferentes artículos.

En Liquidación Mercancía Nueva Andrubal Nieves se apropiaron de una mezcladora de metal marca Ficer, una aspiradora marca Sanitaire y un monitor marca OMEN.

En Solution Auto Detailing, se apropiaron de una aspiradora marca RIDGID, un trimmer marca Ezo, una máquina de lavado a presión de gasolina marca Honda y una máquina de lavado a presión eléctrica marca RYOBI.

Mientras, en Luxor DBA Hernández, se apropiaron de perfumes árabes de diferentes marcas, relojes y gafas de diferentes marcas, tenis marcas New Balance y Nike, y gorras de Puerto Rico.

El costo de la mercancía hurtada no fue precisado.