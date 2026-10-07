Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de Carolina, continúan en la búsqueda de una menor que desapareció el pasado 25 de septiembre en los predios de su residencia, localizada en la urbanización Parque Ecuestre, sector Los Carmona, carretera 857, en Carolina.

Eimylianis Rubí Bonilla, de 14 años de edad, fue descrita como de tez negra, 5 pies 3 pulgadas de estatura, 110 libras de peso, y con ojos y cabello color marrón.

Al momento de su desaparición vestía un suéter y un pantalón corto, ambos de color negro.

Según informó su tía, la menor de edad salió de la residencia para botar la basura y no regresó, desconociéndose su paradero.

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La Uniformada recordó que toda persona que, sin tener derecho a ello, prive a un padre, madre u otra persona o entidad de la custodia legítima de un menor, incurrirá en delito; según tipificado en el Código Penal de Puerto Rico.

Si usted conoce el paradero de Eimylianis Rubí Bonilla, llame a la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Carolina al 787-257-7500 exts.1610 o 1616 o escribirnos a través de la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov

Su llamada será tratada con estricta confidencialidad.