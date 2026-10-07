La Fiscalía de Ponce presentó ayer, martes, cargos criminales contra Manuel A. Díaz Moret, de 20 años, por amenazar de muerte a Ulisses Grajales Pérez, atacar su vehículo con un bate y, posteriormente, dispararle en hechos ocurridos en Peñuelas.

Según la investigación, mientras el perjudicado se dirigía hacia su residencia el pasado 4 de octubre, Díaz Moret, en compañía de un menor de edad, lo amenazó de muerte. Posteriormente, se alega, utilizaron un bate para ocasionar daños a su vehículo y le dispararon con armas de fuego.

Grajales Pérez recibió heridas de bala en distintas partes del cuerpo y su vehículo también resultó impactado por los disparos.

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Por estos hechos, la fiscal Angélica M. García Pizarro, de la Fiscalía de Ponce, formuló contra el imputado varios cargos por tentativa de asesinato, amenazas y daño agravado, al amparo de los artículos 93(a), 177 y 199(b) del Código Penal de Puerto Rico.

También presentó cargos por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia; portación y uso de armas blancas; disparar o apuntar armas de fuego; y disparar desde un vehículo, conforme a los artículos 6.05, 6.06, 6.14(a) y 6.20 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

Las faltas contra el menor fueron presentadas por la procuradora de menores Jacqueline Pizarro Gutiérrez.

El juez Ángel N. Candelario Cáliz, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto contra Díaz Moret por todos los cargos y le impuso una fianza global de $350,000.

El imputado fue ingresado a prisión.

En cuanto al menor de edad, el Tribunal encontró causa en todas las faltas imputadas y ordenó su detención.

La vista preliminar contra Díaz Moret fue citada para el próximo 20 de octubre. En el caso del menor, la vista de determinación de causa fue señalada para hoy, miércoles.

La investigación estuvo a cargo del agente Francisco Meléndez Álvarez.