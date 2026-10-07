Una mujer fue víctima de un robo durante la noche del martes en el sector Miramar, en San Juan, informó la Policía.

Según la información preliminar, la mujer se encontraba cerca de un pequeño estacionamiento en la calle Estado cuando un individuo enmascarado que se movilizaba en una motora se le acercó.

El sujeto presuntamente la lanzó al suelo y, mediante la fuerza, le arrebató una cartera tipo wallet, marca Coach.

En el interior de la cartera la perjudicada tenía medicamentos, varias tarjetas de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta del plan médico, documentos personales y otras pertenencias.

La mujer sufrió laceraciones en los brazos y las piernas. Sin embargo, se rehusó a recibir atención médica.

El robo se reportó a eso de las 9:24 p.m.

El agente Flores, adscrito al precinto de Calle SJ Santurce, quedó a cargo de la investigación.