“Carjacking” en gasolinera de Caguas: enmascarados lo despojan de su guagua
Lo amenazaron con un arma de fuego.
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Un hombre de 56 años fue víctima de un carjacking durante la noche del martes en la gasolinera Texaco ubicado en el kilómetro 20.7 de la carretera PR-172, en Caguas, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el hombre se detuvo en la gasolinera alrededor de las 10:20 p.m. cuando fue sorprendido por dos individuos enmascarados.
Los sujetos, mediante intimidación y bajo amenaza con un arma de fuego, presuntamente lo despojaron de su guagua Nissan Kicks blanca, del año 2018, con tablilla JDU-442.
Tras apoderarse del vehículo, los individuos abandonaron el lugar. El perjudicado no sufrió daños físicos durante el incidente.
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Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales quedaron a cargo de la pesquisa.
Para evitar ser víctima de carjacking, el FBI exhorta a los conductores a mantenerse alertas mientras transitan, así como al llegar a estacionamientos y zonas con poca iluminación.
Si un vehículo o una persona sospechosa se acerca, recomienda continuar la marcha y evitar detenerse. Si eres víctima de un carjacking, no enfrentes a los asaltantes ni intentes resistirte.