El cadáver de un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo fue hallado durante la noche del martes en la calle 5 de la barriada Buena Vista, en Hato Rey.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento en el mencionado lugar, a eso de las 11:20 p.m.

El occiso fue identificado como Noel Morales Medina, de 41 años, quien era vecino del lugar de los hechos. Poseía antecedentes penales por violencia doméstica de junio del 2024. Se desconoce la disposición del caso del Tribunal.

Noel Morales Medina, fue asesinado en la barriada Buena Vista, en Hato Rey. ( Suministrada por la Policía )

El motivo y las circunstancias en las que ocurrió del crimen no ha sido establecido.

El agente Orlando Rosado Piccorelli, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan junto al fiscal Orlandi Cabrera Valentín, investigaron la escena.