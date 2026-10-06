La jueza Ana M. Meléndez Renaud, del Tribunal de Humacao, determinó este martes causa para juicio contra Eddie Mojica Peña, de 41 años, por cargos de tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada por hechos ocurridos mientras laboraba como cuidador en el hogar Casa Dorada, en el barrio Collores, de Las Piedras.

La Oficina de Prensa del Poder Judicial informó que la lectura de acusación se pautó para el 16 de octubre y el juicio para el 5 de noviembre.

La agresión a la octogenaria quedó al descubierto el 11 de julio a las 4:28 p.m. tras ser hallada la planta baja del hogar de cuidado prolongado hasta donde -se alega- Mojica Peña arrastró a la paciente de 87 años, para realizar un presunto ritual para que “muriera en paz”.

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Una vecina llamó a la Policía tras escuchar los gritos de la adulta mayor y observar al cuidador entrar en su propiedad. Acto seguido, comenzó a decir incoherencias y a tocar fuerte a su puerta, lo que ocasionó que temiera por su seguridad.

Al llegar, los policías encontraron a la octogenaria -que es parcialmente ciega y padece de Alzheimer- tirada en el suelo. Esta se suponía que debía estar encamada.

Los paramédicos que le dieron los primeros auxilios observaron abrasiones en todo el cuerpo y un trauma en la cabeza, por lo que fue trasladada a una sala de emergencia para recibir tratamiento.

El 16 de julio, la jueza Enid Cristina Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $500,000, la cual no prestó por lo que fue encarcelado.

El 20 de agosto, la jueza Yaritza Carrasquillo Aponte, del Tribunal de Humacao, determinó que Mojica Peña, en ese momento no era procesable y posteriormente, en otra vista de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, se determinó continuar con el proceso judicial.