Tatuados con un símbolo de las pistolas Glock o un rifle AK-47 se identificaban los miembros de Los Anti Judas, una organización criminal cuyos presuntos integrantes fueron arrestados hoy en el operativo federal denominado The Rainbow Dope Dealers, en la zona sur de la Isla.

Según explicó el jefe interino de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, algunos integrantes de la organización llevaban tatuados estos símbolos como una marca de identificación dentro de la ganga.

Pero no cualquiera podía hacerse el tatuaje.

“Algunos miembros de Los Anti Judas llevaban tatuado un símbolo de la marca de armas de fuego Glock o un tipo de arma simulando una AK-47. Para obtener este tatuaje requerían autorización de los líderes de la ganga, lo cual solía concederse tras haber participado en un acto violento o haber realizado alguna acción significativa para la organización”, detalló Ramírez Carbó en conferencia de prensa.

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“Son los símbolos de la marca de pistolas Glock, que es como una G. Ese es el símbolo que usaban como tatuaje, y los que no tenían ese y se habían ganado el tatuaje, utilizaban un tatuaje que se asemeja a un AK-47”, agregó.

El tatuaje funcionaba así como una especie de rango dentro de la estructura criminal, explicó el funcionario federal.

Fue el pasado 24 de septiembre cuando un gran jurado federal emitió la acusación contra 28 presuntos miembros de Los Anti Judas, organización que operaba principalmente en Juana Díaz, Villalba y Coamo.

La organización, según la Fiscalía Federal, agrupa a varias pandillas aliadas en el sur de Puerto Rico.

De las 28 órdenes de arresto emitidas como parte de la investigación, 13 fueron diligenciadas esta mañana. Otras 12 personas ya estaban bajo custodia, mientras que las tres órdenes restantes corresponden a personas que se encuentran en Estados Unidos.

“Tenemos a todos arrestados, no hay nadie fugitivo”, indicó Ramírez Carbó al explicar que uno de los sospechosos que se encontraba en Estados Unidos se entregaría a las autoridades tras ser contactado.

Los Anti Judas eran liderados presuntamente por Jeremy José Maldonado Rivera, conocido como “Jere”, “El Patrón”, “La J” y “El Loco”, señaló Ramírez Carbó. Maldonado Rivera ya estaba preso por otros delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la acusación, desde 2022 Los Anti Judas presuntamente distribuían heroína, fentanilo, crack, cocaína, marihuana, tramadol y clonazepam en los residenciales Enudio Negrón y Maximino Miranda, en Villalba; Villa del Parque, en Juana Díaz; y la barriada Pastillo, en Juana Díaz, entre otros lugares.

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La organización también presuntamente transportaba y distribuía kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos.

Según las autoridades, algunos integrantes participaron en tiroteos y asesinatos para mantener el control del tráfico de drogas en las zonas que dominaban.

Los asesinatos, de acuerdo con la Fiscalía Federal, tenían como propósito eliminar a rivales y a personas que supuestamente les adeudaban dinero.

Los acusados enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y violaciones a las leyes de armas. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Además, a los 28 acusados se les reclama el decomiso de $4,158,080 en bienes relacionados con actividades de narcotráfico.

La investigación estuvo a cargo de la Administración de Control de Drogas y la Fuerza de Ataque de Ponce del Negociado de la Policía de Puerto Rico, con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

Durante los arrestos realizados hoy, también brindaron apoyo el Negociado Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.