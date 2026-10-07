Estos son los 28 acusados en el operativo federal contra “Los Anti Judas”
La organización es señalada por presunto narcotráfico, tráfico de armas y actos violentos en el sur de Puerto Rico.
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Un total de 28 personas fueron acusadas a nivel federal como parte de una investigación contra la organización criminal conocida como Los Anti Judas, señalada por presunto narcotráfico y violaciones a las leyes de armas en el sur de Puerto Rico.
La acusación federal, emitida el pasado 24 de septiembre por un gran jurado, identifica a los presuntos integrantes de la organización, que según las autoridades operaba principalmente en Juana Díaz, Villalba y Coamo.
Como parte del operativo federal realizado hoy, denominado The Rainbow Dope Dealers, fueron diligenciadas órdenes de arresto contra los acusados.
A continuación, los nombres de las 28 personas incluidas en la acusación:
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- Jeremy José Maldonado Rivera, alias “Jere”, “El Patrón”, “La J” y “El Loco”
- Jerome Javier Cruz Santiago,
- Javier Sánchez Pérez, alias “Javi” y “Javielito”
- José Armando Rodríguez López, alias “Armandito” y “Mamando”
- Roric Harvey Núñez García, alias “El Colo”, “Colorao” y “Rubio”
- Jomar Javier Cruz Santiago, alias “Truco” y “Truko”
- Anthony Cruz Rodríguez, alias “Anton”
- Yamil Hernández De Jesús, alias “Pulpi”, “Yamito” y “Yamo”
- Jonathan Daniel Colón Santiago, alias “Curry”
- Eliezer Steven De Jesús Martínez
- Carlos Omar Costales González, alias “Maro” y “Goldo”
- Cristóbal Manuel Santiago López, alias “Cristo”
- Jadiel Carlid Gaston García
- Miguel Ángel Alvarado Ortiz, alias “Mikito”, “Minguito”, “Mickeyto” y “Miko”
- Jorge Esteban Sosa Pomales
- Jayson Santiago Rivera
- Kevin Camacho Franceschi, alias “Hongo” y “Honguito”
- Luis Daniel Colón Santiago, alias “Wiso”
- Christian Jasnel Cruz García, alias “Oreja”
- Luis Armando Rivera Merlo, alias “El Negrito” y “El Negro de Guayanilla”
- Emmanuel Santiago Bermúdez, alias “27”
- Wilbert Torres Cortés, alias “Wilbul”
- Jonathan Adolfo Santiago Guzmán, alias “Manota”
- Héctor Jomar Torres Rodríguez, alias “Changa”
- Luis David Colón Malavé, alias “Willo”
- Hermarilis Rosado Ortiz, alias “Elma” y “Patita”
- Yarielis Michelle Morales Rodríguez, alias “Golda”
- Nitzaliz Yadielis Rivera Curet
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, además del decomiso de $4,158,080 en bienes presuntamente relacionados con actividades de narcotráfico.