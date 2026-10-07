Un total de 28 personas fueron acusadas a nivel federal como parte de una investigación contra la organización criminal conocida como Los Anti Judas, señalada por presunto narcotráfico y violaciones a las leyes de armas en el sur de Puerto Rico.

La acusación federal, emitida el pasado 24 de septiembre por un gran jurado, identifica a los presuntos integrantes de la organización, que según las autoridades operaba principalmente en Juana Díaz, Villalba y Coamo.

Como parte del operativo federal realizado hoy, denominado The Rainbow Dope Dealers, fueron diligenciadas órdenes de arresto contra los acusados.

A continuación, los nombres de las 28 personas incluidas en la acusación:

Jeremy José Maldonado Rivera, alias “Jere”, “El Patrón”, “La J” y “El Loco” Jerome Javier Cruz Santiago, Javier Sánchez Pérez, alias “Javi” y “Javielito” José Armando Rodríguez López, alias “Armandito” y “Mamando” Roric Harvey Núñez García, alias “El Colo”, “Colorao” y “Rubio” Jomar Javier Cruz Santiago, alias “Truco” y “Truko” Anthony Cruz Rodríguez, alias “Anton” Yamil Hernández De Jesús, alias “Pulpi”, “Yamito” y “Yamo” Jonathan Daniel Colón Santiago, alias “Curry” Eliezer Steven De Jesús Martínez Carlos Omar Costales González, alias “Maro” y “Goldo” Cristóbal Manuel Santiago López, alias “Cristo” Jadiel Carlid Gaston García Miguel Ángel Alvarado Ortiz, alias “Mikito”, “Minguito”, “Mickeyto” y “Miko” Jorge Esteban Sosa Pomales Jayson Santiago Rivera Kevin Camacho Franceschi, alias “Hongo” y “Honguito” Luis Daniel Colón Santiago, alias “Wiso” Christian Jasnel Cruz García, alias “Oreja” Luis Armando Rivera Merlo, alias “El Negrito” y “El Negro de Guayanilla” Emmanuel Santiago Bermúdez, alias “27” Wilbert Torres Cortés, alias “Wilbul” Jonathan Adolfo Santiago Guzmán, alias “Manota” Héctor Jomar Torres Rodríguez, alias “Changa” Luis David Colón Malavé, alias “Willo” Hermarilis Rosado Ortiz, alias “Elma” y “Patita” Yarielis Michelle Morales Rodríguez, alias “Golda” Nitzaliz Yadielis Rivera Curet

De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, además del decomiso de $4,158,080 en bienes presuntamente relacionados con actividades de narcotráfico.