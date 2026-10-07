Cargos por los delitos y maltrato y maltrato bajo amenaza a personas de edad avanzada fueron radicados ayer contra Jean C. Claudio Rodríguez de 29 años y su padre, Ulpiano Claudio Contreras de 58, por hechos ocurridos el 3 de octubre, en San Lorenzo.

La investigación estableció que los imputados amenazaron y agredieron con las manos a su inquilino de 62 años, quien se alega que también fue golpeado con un palo de golf por Claudio Rodríguez. Este resultó con una herida abierta en la cabeza que requirió atención médica.

Mientras que, la pareja de la víctima, de la misma edad fue agredida con las manos por el joven de 29 años, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

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Ulpiano Claudio Contreras, enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

Este caso fue consultado con el fiscal Julio Rojas, quien formuló los cargos y presentó la evidencia ante la jueza Karina Díaz Pérez, quien determinó causa para arresto contra ambos, imponiendo una fianza de $105,000.

Jean C. Claudio Rodríguez, enfrenta cargos por amenaza y maltrato a personas de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

Padre e hijo fueron ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

La vista preliminar quedó pautada para el 15 octubre.

El agente Francisco Fonseca, adscrito al distrito policiaco de San Lorenzo, estuvo a cargo de los arrestos e investigación del caso.