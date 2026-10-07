El cadáver de un hombre en estado de descomposición fue localizado esta tarde en una residencia situada en la calle 1 de la urbanización José Severo Quiñones, en Carolina.

Según el informe de novedades, la querella fue reportada al precinto de Carolina Sur a la 1:24 p.m., mediante una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación sospechosa.

Los agentes encontraron el cuerpo tirado en el suelo en estado de descomposición, por lo que, se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias que rodean los hechos.

Tampoco será establecida su identidad hasta tanto sea certificada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina continuará con la pesquisa junto al fiscal de turno.