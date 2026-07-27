A playa, frescura y brisa del mar.

Así aseguró Michael Stuart que va a oler SEIS 8 UNO, el nuevo perfume que lanzará junto a la línea de perfumes nicho RDZ Parfums con el que honra a su natal Arecibo y la vida tropical en Puerto Rico.

El salsero habló con Primera Hora sobre la más reciente colaboración que realizó junto al empresario puertorriqueño Alex Rodríguez como parte de la colección Stars Edition, con la que no sólo capturó su esencia musical, sino también encapsula su experiencia como residente de la Villa del Capitán Correa y un sueño que lleva persiguiendo por años como aficionado a los perfumes.

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“Hace mucho tiempo me había puesto a trabajar para sacar un perfume. En ese momento lo iba a llamar ‘Inspire’ ”, reveló Stuart en entrevista telefónica, haciendo referencia al proyecto olfativo que buscó hacer realidad en el periodo en que Barack Obama fue electo como presidente de los Estados Unidos, marcando precedente no sólo como el primer hombre afroamericano en llegar a la Casa Blanca. Fue una época en la que la diversidad, la inclusión y el anhelo de un mejor porvenir parecían convertirse en una realidad.

“Yo canté allá en los eventos presidenciales en Washington y me inspiré con todo lo que estaba pasando. Quise escribir una canción y quise hacer el perfume, pero no se me dio por situaciones de trabajo con esa administración y se quedó todo en el aire”, resaltó.

Pero el ascenso en popularidad de los perfumes nichos llevó a Stuart a conocer RDZ Parfums, marca conocida por confeccionar aromas como “El Coquí”, “Flan” y “Crash Boat”. Así que le envió un mensaje por Instagram a Rodríguez y descubrió que tenían algo en común: ambos disfrutaron de una crianza llena de riqueza histórica, maravillosos paisajes naturales y variadas experiencias gastronómicas en Arecibo.

“Nací allí, me crié allí, y antes de mudarme de Arecibo hacía ‘surfing’, así que las playas, el trópico, todo lo que me rodeó en mi pueblo me marcó”, sostuvo el intérprete de “Amor a primera vista” y “Nadie sabe”.

Flow tropical

Stuart resaltó que tras varias reuniones con Rodríguez llegaron a la conclusión de que el nombre perfecto para el perfume sería SEIS 8 UNO, para rendir honor a la ruta costera del municipio (Carr. PR-681) que se distingue por su gastronomía: sus restaurantes, chinchorros y los puntos escénicos frente al mar.

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“Estuvimos buscando esos olores, esos toques aromáticos, y terminamos haciendo una fragancia buenísima que de verdad dio en el clavo”, sostuvo el artista.

“SEIS 8 UNO huele a todo lo que yo quería. Huele a playa, huele a frescura, huele a brisa del mar... huele al mar. Tiene de todo lo que te esperas del trópico: mangó, coco, piña, de todo”, apuntaló.

El artista aseguró que tener un perfume propio era un sueño que anhelaba cumplir tras revelar que consideró lanzar una fragancia en honor a la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. ( Suministrada )

El sonero también resaltó su satisfacción por ver el resultado de la fragancia, que tuvo su presentación oficial el pasado viernes.

“El que me conoce sabe que no me quedo quieto. Me aburro de hacer una sola cosa a la vez... Todos los dones que Dios nos da hay que ponerlos a correr”, dijo Stuart, quien resaltó que pronto podría salir hasta una canción en honor a este nuevo proyecto.

“Nunca me imaginé que iba a sacar este perfume, así como nunca pensé que iba a ser cantante o iba a ser actor. Son cosas que me emocionan, que me enorgullecen y me satisfacen... porque le sigo llevando el mensaje a la gente de que uno tiene que lanzarse, que uno no puede tener miedo a hacer nada”, agregó.