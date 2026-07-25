El nombre de Ferran Torres quedó grabado en la historia del fútbol tras marcar el gol con el que España derrotó a Argentina y conquistó el Mundial de 2026. Sin embargo, fuera de las canchas, el delantero del Barcelona también se ha ganado el reconocimiento por una causa muy distinta: su compromiso con el rescate y la protección de perros abandonados.

14 Fotos El delantero español pasó de vivir una crisis de confianza y buscar ayuda psicológica a convertirse en el héroe que marcó el gol del título mundial ante Argentina.

Mientras su actuación en la final acaparó la atención por darle a la selección española su segunda estrella, el atacante lleva años utilizando su visibilidad para apoyar iniciativas de adopción responsable y dar voz a organizaciones que trabajan por el bienestar animal.

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Una pasión que nació desde la infancia

Ferran Torres. ( Instagram )

El vínculo de Ferran Torres con los perros comenzó cuando era niño, en Foios, municipio de la Comunidad Valenciana, España. A los diez años adoptó a Rex, un pastor alemán que marcó su vida y cuya huella fue tan importante que él y su hermana decidieron recordarlo con un tatuaje.

Con el paso del tiempo, ese cariño se convirtió en un compromiso permanente. Hoy convive con varios perros rescatados, entre ellos Minnie, Lluna y Milo, este último encontrado en las calles de Bulgaria antes de ser adoptado por el futbolista.

Incluso, su vivienda fue adaptada para ofrecerles espacios donde puedan correr, descansar y vivir con comodidad.

Del fútbol a la protección animal

Ferran Torres. ( Instagram )

El delantero también dedica parte de su tiempo libre a colaborar con el rescate de animales. Durante sus vacaciones participa en labores para ayudar a perros en situación de abandono, apoyando su alimentación, atención veterinaria y recuperación hasta que encuentran una familia.

Su trabajo no se limita a acciones individuales. En 2021 se convirtió en el primer embajador de Wild at Heart Foundation, organización internacional que impulsa programas de rescate, esterilización y adopción de perros.

Además, ha respaldado iniciativas de otras entidades dedicadas a la protección animal y ha colaborado con rescatistas para dar mayor alcance a sus campañas.

Gracias a su presencia en redes sociales y al reconocimiento que tiene como futbolista, Ferran Torres también contribuye a que historias de perros rescatados lleguen a millones de personas, una visibilidad que puede traducirse en más adopciones y apoyo para los refugios.

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El gol más importante fuera de la cancha

Después de convertirse en el héroe de la final del Mundial, el delantero aseguró que el título era el resultado del esfuerzo de todo un país.

“Creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas”, afirmó tras el encuentro. También describió la conquista como un momento esperado al señalar que “el destino estaba escrito”.

Aunque esas palabras reflejan la emoción por el campeonato, su historia también demuestra que el reconocimiento deportivo puede convertirse en una plataforma para promover causas sociales. En su caso, el cuidado de los animales ocupa un lugar tan importante como el fútbol.

Lejos de los estadios y de los festejos por el título mundial, Ferran Torres continúa impulsando un mensaje de adopción responsable y apoyo a quienes dedican su vida al rescate de perros abandonados. Una faceta menos conocida que, para muchos, representa otro de los grandes logros de su carrera.