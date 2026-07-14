Arlington, Texas. Kylian Mbappé y Francia no han ido por detrás en el marcador en ningún momento de este Mundial. Tampoco lo ha hecho España, gracias a Rodri Hernández, Lamine Yamal y los goles en los últimos minutos de Mikel Merino, que salió desde el banquillo.

Solo una de esas selecciones podrá llegar a la gran final.

Francia y España disputan ambas su 17mo Mundial, pero solo se han enfrentado una vez antes en la máxima competición futbolística. Se enfrentarán hoy martes, a las 3:00 p.m. hora de Puerto Rico, en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, en la primera de las dos semifinales que prometen ser de infarto.

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Tras presentarse a este torneo como número uno del ranking de la FIFA, Francia ha marcado 14 goles y solo ha encajado dos en seis partidos. Mbappé suma ocho goles, lo que le sitúa a la par con Lionel Messi en lo más alto de la tabla de goleadores del torneo, y está a solo un gol del récord histórico del capitán argentino, que es de 21 en los Mundiales.

¡ESPAÑA QUIERE LEVANTAR SU SEGUNDO MUNDIAL! 🇪🇸



Lamine Yamal aseguró que llega con plena confianza a la semifinal del Mundial. El español dejó claro que no existe temor ante Francia y recordó que España llega como campeona de Europa, lista para buscar el pase a la gran final. pic.twitter.com/sHGHVudGuV — Claro Sports (@ClaroSports) July 14, 2026

“Los dos pensamos en defender bien, pero dada la calidad ofensiva de ambos equipos, hay que pensar que va a ser un partido espectacular”, vaticinó el seleccionador francés Didier Deschamps.

Mbappé, de 27 años, suma 20 goles en los 20 partidos que ha disputado a lo largo de su trayectoria en el Mundial, incluido uno en la victoria de 2018 sobre Croacia, cuando se unió a Pelé como los únicos adolescentes en marcar en una final del Mundial. La estrella de Les Bleus afirmó sentirse bien físicamente tras ser sustituido en el minuto 77 de la victoria por 2-0 ante Marruecos en cuartos de final, en la que anotó otro gol.

“No se puede ir más allá del 100% y, sí, Kylian está al 100%”, señaló Deschamps.

Yamal, que cumplió 19 años el lunes, ya ha contribuido a dos victorias de España en semifinales contra Francia. Le faltaban apenas unos días para cumplir 17 años cuando marcó en la victoria por 2-1 durante las semifinales de la Eurocopa 2024, y España volvió a ganar en la Liga de Naciones el año pasado.

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🇫🇷 Deschamps antes del Francia-España: "Hay que pensar que va a ser espectacular" pic.twitter.com/2ZFtzOnNgd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 14, 2026

“No le tenemos ningún miedo a Francia... Si a alguien deben temer, es a nosotros. Somos dos grandes equipos”, afirmó Lamine tras la victoria de España por 3-1 ante Bélgica en cuartos de final.

El adolescente solo ha marcado un gol en Norteamérica, aunque ha realizado 10 disparos a puerta. Llegó a este Mundial recuperándose de una lesión en el isquiotibial izquierdo que le obligó a perderse la recta final de la temporada con el Barcelona.

“No siento presión. Ustedes dicen que no estoy en mi mejor momento, así que no tienen que esperar nada de mí”, señaló Lamine el lunes. “Pero confío en que mañana todo saldrá bien. Estoy seguro de que mañana va a ser un día especial”.

El defensa francés Jules Koundé también juega en el Barça, así que conoce bien a Lamine y no se enfadó ni se sintió menospreciado por esos comentarios.

“Para mí es una señal de confianza. Siempre lo hace (en Barcelona). Confía mucho en sus cualidades y en las del equipo en el que juega”, dijo Koundé. “Así que no lo veo como una motivación extra para él y ya está. Nada más”.

Aunque España ha arrollado a sus rivales —10 goles a favor y uno en contra— desde aquel sorprendente empate a 0-0 ante la inesperada Cabo Verde al inicio de la fase de grupos, la Roja sigue en liza después de que Merino marcara goles decisivos en los últimos minutos tras salir como suplente en cada uno de los dos últimos partidos. Todo ello mientras el portero Unai Simón establecía un récord del Mundial con 650 minutos sin encajar un gol, hasta que Bélgica perforó la red en el minuto 41 del partido de cuartos de final.

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Merino marcó en el minuto 88 en la victoria por 2-1 sobre Bélgica el viernes. En octavos, el delantero del Arsenal, campeón de Inglaterra, anotó en el primer minuto del tiempo añadido de la segunda parte para sellar la victoria por 1-0 ante Portugal, en el mismo estadio donde se disputará la semifinal.

“Confirmo que España es la favorita”, afirmó Deschamps. “La razón por la que España apenas ha encajado un gol es que a sus rivales les cuesta marcarle”, dijo Deschamps.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, restó importancia a la etiqueta de favorita: “No significa nada”.

“Los tenemos muy bien estudiados. Nos conocemos muy bien”, añadió. “Francia cuenta con futbolistas de una talla excepcional, pero nosotros también”.

Cuarteto de antiguos campeones

Este es el primer Mundial desde 1990 en el que cada uno de los cuatro equipos finalistas ha sido campeón.

Messi y la actual campeona, Argentina, que se impuso a Francia en la final hace cuatro años, se enfrentarán a Inglaterra en la otra semifinal el miércoles en Atlanta.

La final se disputará el domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson, frente a la ciudad de Nueva York. El partido por el tercer puesto se disputará el sábado en Miami Gardens, Florida.

Ambos han levantado el trofeo del Mundial desde la última vez que se enfrentaron

En su único enfrentamiento previo en un Mundial, Francia venció a España por 3-1 en un partido de octavos de final del torneo de 2006 en Alemania. La Roja se adelantó con un penalti transformado por David Villa, pero Francia le dio la vuelta al marcador con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.

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Desde entonces, ambos equipos se han proclamado campeones del Mundial. España conquistó su único título en 2010. Francia alzó su segunda copa en 2018.

Francia, que jugará el Día de la Bastilla, intenta sumarse a Brasil (cinco estrellas) y Alemania (cuatro estrellas) como las únicas selecciones que han alcanzado tres finales consecutivas del Mundial. Brasil lo logró en 1994, 1998 y 2002 —ganando dos títulos y cayendo derrotada ante la anfitriona, Francia, en medio de esa racha—. El título de Alemania en 1990 llegó tras quedar subcampeona en los dos Mundiales anteriores —todos ellos disputados como Alemania Occidental en aquella época—.

Argentina venció a Francia en la tanda de penaltis en 2022 tras empatar 3-3.

Esta es la séptima vez que Francia llega a semifinales, la quinta en los últimos ocho Mundiales. Las únicas otras semifinales de España fueron en 1950 y luego en 2010, en su camino hacia el título.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.