El mundo del fútbol neerlandés recibió con sorpresa la noticia del fallecimiento del árbitro internacional Rob Dieperink, quien había sido apartado de la lista de oficiales del Mundial 2026 luego de ser arrestado en Reino Unido por una investigación relacionada con una presunta agresión sexual contra un menor. Tenía 38 años.

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó la muerte del colegiado el lunes 13 de julio, aunque no informó la causa ni las circunstancias del fallecimiento.

“Recibimos con conmoción y profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Rob Dieperink”, expresó la organización en un comunicado. “Con la pérdida de Rob, el mundo del fútbol pierde a un árbitro muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo, perdemos a un gran colega”.

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Dieperink inició su carrera como árbitro profesional durante la temporada 2011-12 y llegó a dirigir partidos de la Eredivisie, la máxima división del fútbol de Países Bajos, en 2017. También tuvo participación internacional como árbitro asistente de video (VAR).

Investigación en Londres

Según reportó la BBC, Dieperink fue detenido en Londres en abril pasado luego de que las autoridades recibieran una denuncia por una supuesta agresión sexual contra un adolescente.

El incidente habría ocurrido el 9 de abril en la zona de Wellesley Road, en Croydon, cerca del estadio Selhurst Park, donde el árbitro había trabajado ese día como VAR durante el partido entre Crystal Palace y Fiorentina.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres indicó que un hombre de unos 30 años fue arrestado como parte de la investigación. Sin embargo, tras revisar las pruebas disponibles, incluyendo imágenes de seguridad y dispositivos digitales, las autoridades determinaron que no existía suficiente evidencia para continuar con el caso.

“Las investigaciones concluyeron que no se había alcanzado el umbral probatorio. No se tomará ninguna otra medida”, indicó la policía.

FIFA lo retiró del Mundial

A pesar de que los cargos fueron retirados, la FIFA decidió excluir a Dieperink del equipo de árbitros VAR que participaría en el Mundial 2026.

El árbitro aseguró al diario neerlandés De Telegraaf que se sintió afectado por la decisión y afirmó que había colaborado con la investigación.

“Estoy muy triste de haber sido acusado injustamente”, dijo. “Es una pena que la FIFA haya decidido no nombrarme para el Mundial. Por supuesto, estoy decepcionado por eso”.

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Dieperink también señaló que ofreció “total transparencia” a la FIFA, la UEFA y la KNVB durante el proceso.

La muerte del árbitro ocurre pocos días después del fallecimiento de otro integrante relacionado con el Mundial 2026: el futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, quien fue encontrado sin vida en su residencia en Ciudad del Cabo el 11 de julio. Las autoridades aún investigan las circunstancias de su muerte.