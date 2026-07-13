Cape Town, Sudáfrica. La Policía informó el lunes que investiga la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, luego de que su cuerpo fuera encontrado este fin de semana en una propiedad en la ciudad de Cape Town.

Adams, de 25 años, falleció dos semanas después de ayudar a Sudáfrica a alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa de un Mundial de fútbol.

Las autoridades no han divulgado la causa de muerte.

“La Policía de Ciudad del Cabo registró una investigación por el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado”, informó la Policía en un comunicado enviado a The Associated Press. “Las circunstancias que rodean este incidente están bajo investigación”.

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La Policía indicó que el cuerpo fue encontrado en una propiedad del vecindario Schotsche Kloof, en Cape Town, alrededor de las 11:00 a.m. del sábado, pero no ofreció más detalles.

El padre de Adams, Juanito Adams, dijo el domingo al canal de noticias sudafricano eNCA que la familia esperaba los resultados de una autopsia y que todavía no había realizado planes para el funeral.

“Como todos saben, fue una muerte inesperada. La familia está luchando para procesarlo”, dijo Juanito Adams. “No será fácil seguir adelante. La gente dice que será más fácil, pero no lo será. Simplemente aprendes a vivir con ello”.

Adams jugó en los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica, que logró su mejor actuación en una Copa del Mundo. No participó en la derrota 1-0 ante Canadá en los dieciseisavos de final, el 28 de junio.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, dijo que Adams había disputado el partido de su equipo contra República Checa horas después de enterarse de que su abuela había fallecido. McKenzie pidió al público y a los medios de comunicación que “actúen con prudencia y compasión” y que no especulen sobre la causa de muerte de Adams mientras las autoridades realizan la investigación.

Hubo momentos de silencio y homenajes para Adams durante los partidos de cuartos de final del Mundial entre Inglaterra y Noruega, y Argentina y Suiza, celebrados el sábado.