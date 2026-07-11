Jayden Adams, mediocampista del club sudafricano Mamelodi Sundowns e integrante de la selección nacional de Sudáfrica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, falleció a los 25 años, según confirmó el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU).

Al momento no se han informado las causas de su muerte.

La noticia ha causado conmoción en el sudafricano, ya que Adams venía de representar a su país en la máxima cita del fútbol internacional, donde disputó tres encuentros con la selección conocida como Bafana Bafana.

Durante el torneo, el centrocampista fue titular en la derrota 2-0 frente a México y en el empate 1-1 contra República Checa, siendo sustituido en ambos compromisos. Posteriormente ingresó como suplente en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que permitió a Sudáfrica avanzar a la fase de eliminación directa. Sin embargo, no vio acción en la derrota 1-0 ante Canadá en los dieciseisavos de final.

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A través de un comunicado, el SAFPU expresó su pesar por el fallecimiento del futbolista y destacó el orgullo con el que defendió los colores de su país en el Mundial.

“El SAFPU está devastado por el prematuro fallecimiento del mediocampista de Mamelodi Sundowns y Bafana Bafana, Jayden Adams. Hace apenas unas semanas representó a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción”, indicó la organización.

El sindicato añadió que la muerte del jugador representa “una pérdida inconmensurable” para su familia, sus compañeros de equipo, los clubes en los que militó y el fútbol sudafricano en general.

Finalmente, la entidad extendió sus condolencias a la familia Adams, al Mamelodi Sundowns, al Stellenbosch FC —equipo en el que también militó el futbolista—, a la selección de Sudáfrica y a todas las personas que compartieron con él dentro y fuera de las canchas.