Foxborough, Massachusetts. Inglaterra ya había enfrentado al actual entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, en la Copa Mundial, con un resultado bastante diferente.

Esta vez, el equipo de Queiroz sumó un punto que podría bastar para obtener un lugar en los dieciseisavos de final.

Inglaterra dominó la posesión del balón el martes, pero dilapidó varias oportunidades en los últimos minutos del partido que terminó en un empate 0-0 bajo la lluvia.

“Nuestro plan era bloquearlos y frustrarlos desde el primer minuto”, dijo Queiroz. “Lo hicimos”.

Hace cuatro años en la Copa del Mundo en Qatar, Queiroz dirigía a Irán cuando se enfrentó a Inglaterra y sucumbió por una paliza de 6-2.

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Inglaterra, que no ha perdido contra ningún país africano en nueve enfrentamientos en la Copa del Mundo, superó a Ghana en tiros a puerta por 19-1, pero lamentará no haber aprovechado las múltiples oportunidades que tuvo en los minutos finales.

“Un poco frustrado con la forma en que defendieron, cómo se plantaron”, dijo el mediocampista inglés Jude Bellingham. “Sacaron exactamente del partido lo que vinieron a buscar. No pudimos romperlos del todo, incluso con todos los córners, toda la posesión, todos los tiros a puerta desde lejos”.

¡ESA ERA HARRY KANE! ¡LA MANDA AL PALO! ⚠️



El inglés no pudo concretar el gol y la estrelló en el travesaño, Ghana se salvó ‼️



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Ambos equipos ganaron sus primeros enfrentamientos en el torneo de este año. Ghana superó 1-0 a Panamá e Inglaterra se impuso 4-2 a Croacia. Y, por ahora, los dos tienen trabajo por hacer en el Grupo L antes de asegurarse un sitio en la fase de eliminación directa en la primera Copa del Mundo de 48 equipos.

Inglaterra perdió contra Francia en los cuartos de final en 2022. Ghana no ha llegado a la ronda de eliminación directa desde que Uruguay la eliminó en los cuartos de final en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.

Pero con el torneo ampliado este año, los ocho mejores terceros lugares avanzarán, lo que les da a ambos equipos una buena oportunidad de cara a sus últimos partidos de la fase de grupos.

Inglaterra juega su último partido de la fase de grupos contra Panamá el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey. Ghana se enfrenta a Panamá a la misma hora en Filadelfia.

Los Tres Leones tuvieron una oportunidad para adelantarse a los 86 minutos, cuando un cabezazo de Nico O’Reilly golpeó el travesaño. Harry Kane recogió el rebote, pero no pudo darle suficiente dirección con la pierna izquierda y el balón se fue alto.

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La mejor oportunidad de Ghana en el partido llegó a los 78 minutos, cuando Abdul Fatawu le ganó la posesión del balón al mediocampista inglés Eberechi Eze y corrió a toda velocidad por la banda. Le pasó el balón a Prince Adu, pero fue derribado por detrás por Ezri Konsa antes de que pudiera rematar. Adu reclamó falta, pero no se le concedió.

“Fue un penal claro, si no es que tarjeta roja también”, señaló Queiroz. “No tenemos duda de eso”.

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo que les sorprendió un poco cómo Ghana estuviera alineada, defendiendo en una formación 4-5-1. Calificó el esfuerzo de Ghana como uno de los más rudos que ha visto en el torneo.

“Defendieron con mucha determinación. Mucha disciplina”, dijo Tuchel.

El estratega descartó que Inglaterra dependiera demasiado de Kane, el delantero que ganó el Botín de Oro en la Copa del Mundo de 2018 en Rusia.

“No participó tanto como nos gustaría, pero estaba todo muy estrecho”, dijo Tuchel. “Fue difícil encontrar espacios. Los pequeños momentos que tuvo fueron simplemente de muy mala suerte”.

Inglaterra dominó la posesión del balón en la primera mitad, manteniéndolo durante el 60% del tiempo, pero sólo tuvo cinco disparos a puerta. Harry Kane falló una ocasión dentro del área justo antes del final de la primera parte.

Las Estrellas Negras aumentaron el ritmo en la segunda mitad, y su mejor oportunidad hasta ese momento llegó a los 50 minutos, cuando Marvin Senaya tocó el balón dentro del área, pero no logró rematar de cabeza con fuerza y la defensa inglesa bloqueó el disparo.

“Creo que hicimos lo mejor para conseguir el mejor resultado posible que esperábamos”, dijo el mediocampista de Ghana Kwasi Sibo. “Es simplemente el plan del entrenador y lo seguimos”.

El portero de Ghana Benjamin Asare mantuvo su arco en cero en su primer duelo como titular en una Copa del Mundo.