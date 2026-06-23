Houston. Cristiano Ronaldo se convirtió el martes en el primer jugador en marcar en seis torneos diferentes del Mundial al anotar dos goles en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.

Ronaldo, de 41 años, hizo historia en el minuto seis cuando João Cancelo le centró el balón y él remató con la derecha para poner el 1-0. Corrió hacia el banquillo y celebró con sus compañeros tras el gol.

Cristiano Ronaldo de Portugal volvió a escribir su nombre en los libros de récords al marcar el gol del partido y convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo distintas, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/Wv1emPT9K3 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 23, 2026

Volvió a marcar en el minuto 39 cuando recibió un pase de Bruno Fernandes y disparó con la pierna derecha justo al lado del primer palo para poner el marcador 3-0.

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Ronaldo fue nombrado mejor jugador del partido.

Estos goles lo convierten en el segundo jugador de mayor edad en marcar en un Mundial, solo por detrás del delantero camerunés Roger Milla, que tenía 42 años cuando anotó en el torneo de 1994 en Estados Unidos.

Los goles de Ronaldo llegan después de que fuera criticado por no haber marcado en el empate 1-1 de Portugal contra Congo en el partido inaugural del equipo.

¡¡¡DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO!!! ¡¡¡PORTUGAL YA GOLEA!!!



El capitán portugués firma de linda forma de derecha y hace el tercero para su país.



¿La asistencia? ¡De Bruno Fernandes! pic.twitter.com/lvSwyh2qgu — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 23, 2026

Ronaldo y el capitán de Argentina, Lionel Messi, se convirtieron este año en los únicos hombres en la historia en participar en seis Copas del Mundo. La racha goleadora de Ronaldo comenzó en su debut en 2006 y también anotó goles en 2010, 2014, 2018 y 2022.

Aunque comparte con Messi el récord de mayor número de torneos, es el único que ha marcado un gol en cada edición, después de que Messi no lograra marcar en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Los goles de Ronaldo el martes le dieron 10 goles en su carrera en el torneo. Messi suma 18 tras un triplete en el partido inaugural de Argentina contra Argelia y dos goles más el lunes contra Austria que lo convirtieron en el máximo goleador histórico del torneo.

Su actuación amplió su récord al alcanzar los 145 goles internacionales, y sus 10 goles en la Copa del Mundo le permitieron superar los nueve de Eusébio, convirtiéndose así en el máximo goleador histórico de Portugal en el torneo.

El partido del martes fue el número 230 de la carrera internacional de Ronaldo, lo que supone un récord histórico.

Es probable que este sea el último Mundial para Ronaldo, quien ganó la Eurocopa con Portugal en 2016 y la Liga de Campeones cinco veces con el Manchester United y el Real Madrid.