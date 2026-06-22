Dallas. Propulsado por un doblete, Lionel Messi se trepó a lo más alto de la tabla de goleadores en la historia de la Copa del Mundo.

En su sexto Mundial, el astro argentino anotó a los 38 minutos y luego en el tiempo de descuento al final de la victoria 2-0 ante Austria, y amplió a 18 su cosecha de goles desde que debutó en la competencia en la edición de 2006.

De esta forma, el argentino rebasó al alemán Miroslav Klose (16), dueño del rércord desde el Mundial 2014. Lo siguen el brasileño Ronaldo (15), el alemán Gerd Muller y el francés Kylian Mbappé (14).

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Asistido por el lateral Facundo Medina, Messi le pegó a la carrera desde el borde del área para batir al arquero austriaco Alexander Schlager. En los últimos instantes del encuentro, Messi inició un contragolpe por la banda izquierda y habilitó a Julián Álvarez, cuyo remate acabó en cuerpo del arquero. Messi no perdonó al recibir el rebote.

No parecía que este sería el día para batir el récord. Messi dilapidó un penal a los nueve minutos, sancionado por la falta de Stefan Posch sobre el artillero Lautaro Martínez. Fue el tercero que malogró de siete ejecuciones de la pena máxima en los mundiales: desperdició otro ante Islandia en 2018 y contra Polonia en 2022, ambos en la primera fase.

20 Fotos El argentino firmó un doblete en el juego ante Austria el lunes y aumentó a 18 su arsenal de goles en las Copas del Mundo.

A punto de cumplir los 39 años, Messi había igualado a Klose con un hat-trick para la victoria 3-0 ante Argelia en el debut.

La Pulga se estrenó en las redes mundialistas con 18 años al aportar uno en la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro en 2006, el que fue su debut abosluto en la competencia.

Se reivindicó de la sequía de goles en Sudáfrica 2010 con cuatro anotaciones en la primera ronda de Brasil 2014. En Rusia 2018 celebraría uno en la misma instancia.

Su mejor faceta goleadora llegaría en Qatar 2022, con siete goles para guiar a la Albiceleste a su tercera estrella. Fue el primer certamen en el que Messi anotó en la fase eliminatoria, incluido un doblete en la final contra Francia.

El capitán argentino es además el jugador con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo (28) y estableció una nueva marca de triunfos al quedar con 18, eclipsando a Klose.

Con el tanto ante Austria, Messi amplió a 122 goles su marca como máximo artillero de la selección argentina en 201 partidos.