El delantero de la selección argentina Lautaro Martínez le dio un fuerte pelotazo a un fotógrafo durante la entrada en calor en el AT&T Stadium antes del partido ante Austria.

El incidente quedó registrado por las cámaras y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Es como el fotografo kirchnerista Pablo Grillo que cabeceó una bala por estar en el lugar en medio de la línea de fuego. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/ZEWlMBPXnO — PeriodismoParaTodos 🌟 🌟 🌟 (@LanataPPT) June 22, 2026

El atacante ensayaba remates al arco cuando un tiro desviado impactó de lleno en el fotógrafo, quien cayó al suelo de inmediato debido al golpe. Aunque sus colegas se acercaron para ayudar a levantarlo, el hombre no podía moverse por el intenso dolor.

El penal a Lautaro que falló Messi

A los tres minutos de juego en Dallas, hubo una primera jugada polémica, que terminó en penal -fallado- para la Argentina, luego de que el árbitro, el egipcio Amin Mohamed Omar, resolviera cobrarlo tras chequearlo en el VAR.

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Lautaro Martínez recibió un pase profundo y preciso de Enzo Fernández, encaró al arquero de Austria, Alexander Schlager, y antes de rematar fue derribado entre el número 4 y el 5 del equipo europeo, Xaver Schlager y Stefan Posch, respectivamente. Lautaro quedó tirado en el piso.

Lionel Messi ejecutó cruzado y la pelota se fue afuera directamente, sin que la tocara el arquero.

Con el remate fallado, el capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022 se transformó en el jugador con más penales errados (tres) en la historia de los Mundiales. En Rusia 2018 ante Islandia, en Qatar 2022 contra Polonia y, ahora, frente a Austria. Con esa estadística, superó los dos penales fallados por el ghanés Asamoah Gyan, en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Argentina se fue al descanso ganando 1 a 0 a Austria con un gol de Messia los 38 minutos, tras una asistencia de Facundo Medina y una inteligente acción de Thiago Almada, que dejó pasar la pelota. El capitán tuvo revancha luego de fallar un penal en el inicio del encuentro y alcanzó los 17 goles para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.