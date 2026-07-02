Londres. El primer ministro británico Keir Starmer anunció que los pubs de Inglaterra y Gales podrán permanecer abiertos hasta las 5 de la mañana la noche en que Inglaterra se enfrente a México en los octavos de final del Mundial.

Los llamados a ampliar el horario de sus licencias aumentaron en volumen el jueves, un día después de que Inglaterra venciera 2-1 a Congo en los dieciseisavos de final, con dos goles tardíos del capitán Harry Kane.

El partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México comenzará a la 1 de la mañana del lunes por la mañana, hora del Reino Unido, y podría terminar cerca de las 4 de la mañana si se va a la prórroga y a los penales. La ley vigente solo permitía que los pubs permanecieran abiertos hasta las 2 de la mañana

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“A lo mejor el título vuelva a casa, pero nos estamos asegurando de que los aficionados no tengan que hacerlo”, dijo Starmer. “Que los pubs permanezcan abiertos hasta el silbatazo final es una buena noticia para los seguidores y una buena noticia para los pubs y locales que unen a nuestras comunidades. Todo el país estará apoyando al equipo. ¡Vamos, Inglaterra!”

La ampliación general del gobierno significa que los pubs individuales no necesitan solicitar un horario extendido. Los cambios no se aplican en Escocia ni en Irlanda del Norte.

La noticia de la ampliación fue bien recibida por quienes trabajan en el sector de los pubs, muchos de los cuales están transmitiendo los partidos de Estados Unidos, Canadá y México en vivo.

“Este enfoque pragmático permite que los locales se concentren en lo que más importa: reunir a las comunidades para apoyar a la selección nacional”, indicó Michael Kill, director ejecutivo de la Night Time Industries Association. “Grandes ocasiones deportivas como esta aportan un impulso significativo a los negocios de hostelería, al tiempo que crean una atmósfera que une al país”.

Y Emma McClarkin, directora ejecutiva de la British Beer and Pub Association, expresó que los pubs y los aficionados estarán “encantadísimos con esta decisión, porque todos sabemos que el mejor lugar para ver el partido es el pub del barrio”.

Por separado, el gobierno indicó que los escolares podrían ver el partido del Mundial de Inglaterra contra México de madrugada y aun así llegar a clase el lunes, después de que el entrenador alemán de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijera que se les debería permitir “una excusa para faltar a la escuela”.

“Es un partido tarde, pero los niños pueden estar en la escuela al día siguiente”, afirmó la secretaria de Educación, Bridget Phillipson.

Tras la victoria de Inglaterra sobre Congo en Atlanta, Tuchel animó a los padres a “escribir una nota de excusa para la escuela y dejarles ver fútbol”.

“Vamos. Hay muchísima escuela a la que ir, pero el Mundial es cada cuatro años. Déjenlos ver”, agregó. “En cuatro días habrá un partido muy, muy grande y necesitamos el apoyo de todos, y especialmente de los niños”.