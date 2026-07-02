Inglewood, California. Mikel Oyarzábal rubricó un doblete y España despachó el jueves 3-0 a Austria para conseguir su primera victoria en la fase de eliminación directa de la Copa Mundial desde 2010.

Pedro Porro aportó el otro gol en la segunda parte para La Roja, que en la tarde soleada próximo a Hollywood redondeó su mejor actuación en la que va del torneo: monopolizó la posesión como siempre y una buena cuota de ingenio frente al arco rival.

“Contento y feliz por la victoria y por el pase, vamos por más”, dijo Oyárzabal tras su segundo doblete del torneo. “El equipo ha dado este año motivos para confiar y creer y siempre compite en el día”.

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España sigue sin encajar goles en este Mundial, el cuarto partido consecutivo en el que su portero Unai Simón mantiene el arco invicto.

El rival de turno de España saldrá del ganador del cruce entre Portugal y Croacia, que jugaban más tarde en Toronto. El enfrentamiento de octavos de final se escenificará en Dallas el próximo lunes.

¡GOLEADA DE ESPAÑA Y BOLETO A OCTAVOS DE FINAL!



La Roja le pegó a Austria con doblete de Mikel Oyarzabal y avanzaron a la siguiente ronda.



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España atacó a mansalva. Lamine Yamal tuvo cuatro de los 10 remates a puerta de España y el astro recibió ovaciones ensordecedoras del público proespañol, entre ellos los actores Penélope Cruz y Javier Bardem y la cantanta Rosalía, que llenó SoFi Stadium. La sensación de 18 años del Barcelona disputó su tramo más largo del torneo antes de salir a los 85 minutos, instantes después de que el defensor austríaco David Alaba desviara el potente disparo de Yamal sobre la línea de gol.

Oyarzábal, el capitán de la Real Sociedad, duplicó su cuenta goleadora en el Mundial al abrir el marcador a los 36 minutos y sentenciar la victoria a los 89. Marc Cucurella aportó las asistencias en ambos goles de Oyarzábal, mostrando una excelente sintonía por el costado izquierdo.

“Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita. Hemos hecho un gran partido. Hemos rozado la perfección, pero hay que seguir mejorando”, afirmó el seleccionador español Luis de la Fuente. “Todo se puede mejorar porque cada partido que viene será muy complicado.

El portero Alexander Schlager se prodigó con una media docena de intervenciones que evitaron un resultado más abultado en contra de Austria, que alcanzó la ronda de eliminación directa de su primer Mundial desde 1998 tras rescatar un empate agónico con un gol en el tiempo añadido ante Argelia. El equipo de Ralf Rangnick no gana un partido en estas instancias del Mundial desde 1954.

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Tras una fase de grupos invicta que aun así no acalló las dudas sobre el potencial de añadir una segunda estrella, España confirmó que tiene las credenciales para pelear por el título por primera vez desde que lo ganó todo en Sudáfrica hace 16 años. La Roja perdió dos partidos de eliminación directa y quedó eliminada en la fase de grupos en los últimas tres ediciones-

España ahora acumula 35 partidos competitivos consecutivos sin perder desde marzo de 2023. La Roja ganó la Liga de Naciones de 2023 y el Campeonato Europeo de 2024 en ese tramo, pero también perdió la final de la Liga de Naciones de 2025 por penales ante Portugal.

Después de un inicio cauteloso ante Austria, España desató todo su ataque tras la pausa de hidratación del primer tiempo. Tres minutos después de que Schlager hiciera una atajada en estirada, rozando con la yema de los dedos el disparo raso de Oyarzábal, el jugador español apareció sin marca en el área y empalmó a la red un pase de Cucurella para abrir el marcador.

Álex Baena estrelló un exquisito tiro libre desde 25 metros en el travesaño en el tiempo añadido, y Schlager atajó la ocasión a quemarropa posterior de Yamal.

España mantuvo la presión tras el descanso, desplegando más imaginación en su juego. Fue recompensada cuando Baena se internó por la izquierda y elevó un pase hacia Porro. Sin marca, el zaguero remató de cabeza para su primer gol internacional.

Oyarzábal puso cifras definitivas al capitalizar otro pase preciso de Cucurella.

Simón apenas ha tenido que realizar cuatro atajadas en sus cuatro victorias consecutivas sin encajar goles.