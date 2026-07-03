Si se pensaba que las dos primeras victorias de Colombia en el Mundial no eran motivo de celebración, el empate contra Portugal en la última jornada de la fase de grupos confirmó que el equipo de Néstor Lorenzo va en serio.

Los colombianos se enfrentarán el viernes a Ghana por un pase a octavos tras terminar la fase de grupos como líderes. Y aunque el partido contra uno de los favoritos al título terminó 0-0, Colombia debería haber ganado.

James Rodríguez, Gustavo Puerta y Jhon Arias estuvieron a la altura del famoso centro del campo portugués, repleto de figuras consagradas como Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves. Los defensas Jhon Lucumí y Davinson Sánchez respondieron con garra en los momentos más difíciles.

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Y en un Mundial en el que Harry Kane y Michael Olise están brillando, Colombia cuenta con otro destacado delantero del Bayern de Múnich como su baza goleadora: Luis Díaz.

A sus 29 años y en su debut en un Mundial, el extremo tendrá su primera oportunidad de dejar huella en el torneo con su selección, donde ya es la figura más destacada, por delante de James. Motor del equipo cafetero, “Lucho” ha disipado las dudas que rodeaban a la selección antes del torneo en cuanto a su rendimiento.

Aunque Díaz, que marcó un gol en la victoria por 3-1 ante Uzbekistán, no vio puerta ni en la victoria por la mínima ante el Congo ni en el empate con los portugueses, el partido contra Ghana se perfila como su gran oportunidad.

La contundente actuación de Colombia llamó la atención de otros rivales, entre ellos el seleccionador español Luis de la Fuente, quien la incluyó entre las favoritas al título gracias a su “altísimo nivel” y a sus “fantásticos futbolistas”.

Para el partido de dieciseisavos contra los africanos, que se clasificaron para la fase eliminatoria como terceros de su grupo, Lorenzo deberá apostar por un once inicial similar al de sus dos primeros partidos. Deberán volver a la alineación titular la revelación Daniel Muñoz, que se convirtió en el máximo goleador de los cafetaleros, y Johan Mojica, que volverá a ocupar la banda izquierda.

El equipo sabe que ahora es todo o nada.

“Creo que ahora viene lo más importante. Cualquier pequeño error te deja fuera del Mundial, aunque en los tres partidos anteriores lo hayas hecho bien”, afirmó el delantero Luis Suárez en una entrevista con la FIFA.

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Por otro lado, Colombia se enfrentará a un rival cuyo estilo conoce bien: el actual seleccionador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, estuvo al frente de la Tricolor entre 2019 y 2020.

Los africanos han ido de más a menos en el Mundial y deben reaccionar rápido si no quieren decir adiós. Comenzaron su andadura en el Mundial con una victoria por 1-0 ante Panamá, empataron a 0-0 con Inglaterra y cayeron ante Croacia por 2-1.

Frente a la Tricolor, se espera que adopten una actitud más agresiva, cumpliendo así la promesa que hicieron tras una serie de polémicas en el partido contra Inglaterra correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

Con su estilo inconfundible, Queiroz intentará doblegar a Colombia con su filosofía de juego, apostando por el equilibrio entre líneas, pero dando prioridad al orden defensivo. Una vez más, confía en aprovechar el rendimiento físico de sus jugadores para dar la sorpresa.

El entrenador portugués contará con el poderío ofensivo de Antoine Semenyo como eje central, mientras que podrá estar tranquilo tras la recuperación de otras piezas clave del equipo.

Semenyo tenía al cuerpo técnico preocupado por unas molestias en el tobillo, pero en las últimas horas se ha confirmado que el dolor ha remitido considerablemente y que estará disponible para el viernes.

También se ha recuperado el defensa central Jerome Opoku, que se perdió el partido contra Croacia por una molestia, pero ya ha vuelto a los entrenamientos y puede volver al once inicial. Otro jugador convaleciente es el portero Lawrence Ati-Zigi, que comenzó el Mundial como titular pero sufrió una lesión en la ingle. Su puesto lo ocupó Benjamin Asare, por lo que hay dudas sobre quién defenderá la portería el viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.