Ciudad de México. Se le ve por todas partes: alrededor de los estadios, en las celebraciones, tomándose una cerveza en los bares. El luchador enmascarado anónimo ya es una de las imágenes emblemáticas del Mundial de Fútbol en México y se ha convertido en el escaparate de la lucha libre mexicana para conquistar también el ámbito futbolístico.

Viajeros de todas partes del mundo se han rendido a la magia de este deporte que, junto al fútbol, encabeza las pasiones nacionales. En el interior de los recintos de la lucha libre, se olvidan por unas horas de la fiebre futbolística para vivir una noche única.

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Mientras España se enfrentaba a Uruguay en Guadalajara, decenas de miles de aficionados siguieron otro espectacular combate: Místico y Máscara Dorada contra The Bestia Mortos y Sammy Guevara en la emblemática Arena México, también conocida como la catedral de la lucha libre.

La Parka dedicó su victoria a Ojitos de Huevo y a toda la afición que estuvo presente en el #FIFAFanFestival ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/u8uX0ENWk2 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) July 2, 2026

“Fue sencillamente fantástico, lo disfrutamos muchísimo”, contó Andy Winston, natural de Mánchester, que ha recorrido con su familia las tres sedes del Mundial —Canadá, pasando por Estados Unidos y ahora México— mientras animan a Inglaterra. “No puedes venir a México y no ir a ver la lucha libre. Es una gran tradición, un clásico”.

En las gradas, los aficionados gritaban y animaban a sus favoritos, luciendo camisetas de diversas selecciones. Inglaterra, Japón, Corea, Brasil, Colombia, España y, por supuesto, México, estuvieron presentes.

“Fue una noche maravillosa, mucho mejor de lo que imaginaba”, dijo el brasileño Henrique Nunes dos Santos. “Uno se conecta de tal manera que parece que todo es real... hay una energía enorme”.

Fanáticos de la selección nacional de Corea del Sur observan una lucha programada en medio de los juegos del Mundial. ( Matias Delacroix )

ADN mexicano

Los orígenes de la lucha libre mexicana se remontan a principios del siglo XX. Su estilo fusiona técnicas del wrestling estadounidense y la lucha grecorromana con acrobacias aéreas y elementos escénicos. Pronto, esta combinación única forjaría una identidad propia que pasaría a formar parte del ADN del país, y fue declarada patrimonio cultural de la Ciudad de México en 2018.

“La lucha libre forma parte de nuestras raíces. Desde hace prácticamente 93 años de historia, forma parte de nosotros, los mexicanos, y se ha convertido también en una tarjeta de presentación de los mexicanos”, explicó Julio César Rivera, portavoz del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

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Los combates se basan en la eterna lucha entre el bien —los luchadores técnicos— y el mal, que en la arena se personifican en la figura de los rudos. Más que un duelo, se trata de un espectáculo que combina deporte, teatro y tradición, como el uso de las icónicas máscaras.

Suelen ser vibrantes y coloridas, a veces incluso intimidantes. Representan a superhéroes, animales u otras figuras simbólicas. Más allá de limitarse a ocultar el rostro del luchador, encarnan su alter ego, su herencia y su poder místico dentro del ring. Por ello, cada máscara está meticulosamente diseñada para transmitir un lenguaje visual único. Protegidos por ellas, los gladiadores adoptan una identidad secreta y se convierten en símbolos nacionales. Así, no suelen revelar sus nombres reales para preservar el misterio.

El luchador Máscara Dorada vuela sobre The Beast Mortos, mientras Sammy Guevara (izquierda) y Místico (de espaldas), se enfrentan en el México Arena, en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) ( Marco Ugarte )

“La lucha libre es mi vida”, afirmó el luchador Star Black, de 30 años. De niño, ayudaba a sus abuelos a vender máscaras en un pequeño negocio local. No tardó en convertirse en un apasionado de este deporte. “Empecé a enamorarme de las máscaras, de las capas, de los vuelos, de los lances y un día tomé la decisión de entrenar”. Años más tarde, él mismo se convirtió en un ídolo.

Los aficionados al fútbol se rinden ante la magia del ring

Aunque la lucha libre ya era famosa entre los turistas que visitan México, con la llegada del mayor evento futbolístico, el ring se ha quedado pequeño: las máscaras y las peleas improvisadas han traspasado los límites del cuadrilátero para formar parte del ambiente festivo del Mundial.

Los elevados precios en otras sedes del torneo convirtieron a México en un destino muy popular para el alojamiento de los turistas antes de viajar a ver a sus selecciones en otros países, según José Ángel Garfias Frías, experto en lucha libre de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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“La lucha libre ya era popular, pero ahora, con lo del Mundial, las arenas están mucho más llenas y vemos a muchos turistas luciendo las camisetas de sus respectivas selecciones nacionales”, dijo.

Los fanáticos sudcoreanos aplauden el espectáculo. ( Matias Delacroix )

En los alrededores de los estadios, la cantidad de mascarillas rivaliza con la de banderas. Y aunque su uso estaba prohibido en los recintos deportivos, según el protocolo de seguridad de la FIFA, se vio a muchos aficionados llevándolas puestas. La FIFA remitió la solicitud de comentarios de The Associated Press al código de conducta y no respondió a consultas posteriores sobre su aplicación.

“Los dos deportes nacionales mantienen desde hace décadas una relación muy estrecha”, añadió Garfias.

Uno de los ejemplos más conocidos es el del futbolista Gabriel Pereyra, famoso por ponerse la máscara de Místico cuando marcaba goles con su equipo, el Cruz Azul. En el ring, destacan figuras como América Salvaje, un luchador emblemático de la década de 1970 inspirado en el Club América, cuya máscara lucía los colores del equipo.

“La lucha libre es México. Forma parte de nuestra identidad. Y es tan popular como el fútbol”, afirmó Claudio Díaz, uno de los muchos hombres enmascarados que participaron en los festejos para celebrar la segunda victoria de México y su clasificación para la ronda eliminatoria.

Y, aunque el fútbol sigue siendo la pasión por excelencia de la nación, para muchos la lucha libre es un retrato más fiel del país.

“Siento que el fútbol no nos representa tanto a los mexicanos; nos representa más la lucha libre”, afirmó el luchador Dragón Legendario. “Aquí viene gente de todo tipo de clase social: desde la abuelita hasta el empresario, pasando por la señora que tiene una fonda. Hay público de todo tipo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.