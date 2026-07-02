¡Sorpresivo cambio! Los Celtics envían a Jaylen Brown a Filadelfia
Los 76ers recibieron a Paul George y selecciones del Draft de la NBA por el traspaso.
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Los Celtics de Boston han acordado traspasar a Jaylen Brown, su Jugador Más Valioso de la Final de la NBA en 2024, a los 76ers de Filadelfia a cambio de Paul George y una gran cantidad de selecciones del draft, en otro movimiento estelar de la temporada baja de la NBA, según informó hoy miércoles una persona con conocimiento de los términos.
Boston también recibe dos selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda, según la misma fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no había recibido la aprobación de la liga.
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ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo, y los términos fueron confirmados posteriormente por The Boston Globe.
BLOCKBUSTER: The Boston Celtics have agreed to trade Jaylen Brown to the Philadelphia 76ers for Paul George, two first-round picks and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/xNcNlIV2mh— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
Con este traspaso, Brown finaliza su etapa en Boston tras cinco apariciones en el All-Star en una trayectoria de 10 temporadas en la que disputó más victorias —incluyendo partidos de temporada regular y playoffs— que cualquier otro jugador de la liga durante ese periodo.
Y se trata de otro movimiento importante a través de traspasos este verano, después de que Giannis Antetokounmpo pasara de Milwaukee a Miami, Kawhi Leonard y Brandon Ingram protagonizaran un intercambio entre los Toronto Raptors y Los Angeles Clippers, y Ja Morant fuera traspasado de Memphis a Portland.