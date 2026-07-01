Atlanta. Harry Kane acudió al rescate de Inglaterra al marcar dos goles en la segunda parte y los Tres Leones vencieron el miércoles por 2-1 al Congo, lo que les permite enfrentarse a México en los octavos de final del Mundial.

Inglaterra le dio la vuelta al marcador y se enfrentará al Tri en el Estadio Azteca el próximo domingo. La selección inglesa volverá a ese escenario, 40 años después del enfrentamiento contra Argentina en los cuartos de final de México 1986, partido recordado por la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona.

“Se trataba simplemente de seguir insistiendo, seguir insistiendo, y nuestro momento llegaría”, afirmó Kane. “Hablamos de atreverse a ser el héroe. Puede ser cualquiera del equipo… Sea quien sea, todos tenemos momentos de héroe, y ese día me tocó a mí“.

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Harry Kane firma el gol del triunfo y el gol del partido para meter a Inglaterra en octavos, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/drOPf2vPRD — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 1, 2026

Kane, el máximo goleador de la historia de la selección inglesa, empató el partido con un cabezazo en el minuto 75, después de que Brian Cipenga diera al Congo una ventaja inesperada en los primeros compases del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Kane sentenció la victoria con un disparo con la derecha al ángulo superior en el minuto 86.

Inglaterra lo pasó fatal durante la tarde y parecía abocada a sufrir una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. Como mal presagio, los Tres Leones apenas habían ganado un partido en un Mundial tras encajar el primer gol, y eso ocurrió en la final de 1966 contra Alemania Occidental en el estadio de Wembley.

“Estamos a la altura de cualquier otra selección: hemos pasado de ronda. Así que hay que disfrutarlo. Estamos en un Mundial y luchamos por cada momento, por cada pequeño margen”, dijo Kane.

Kane ha marcado cinco goles en este Mundial y ha ampliado a 13 su récord como máximo goleador de su país en la historia del torneo. Suma un total de 84 goles con la selección.

El primer gol de Kane llegó cuando el partido entraba en su recta final. El suplente Anthony Gordon envió un centro desde la izquierda y, aunque el portero congoleño Lionel Mpasi logró tocar con una mano el cabezazo de Kane, no pudo evitar que el balón se colara por la esquina inferior.

Unos minutos después, Kane lanzó un potente disparo que se coló por la escuadra.

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Cipenga había adelantado al Congo en el minuto siete tras controlar un centro en el lado izquierdo del área y lanzar un disparo raso que superó al portero inglés Jordan Pickford por el primer palo.

Mpasi hizo todo lo posible por mantener a flote la mínima ventaja. Le negó el gol a Jude Bellingham en tres ocasiones: detuvo dos remates de cabeza a bocajarro antes del descanso y, tras la reanudación, desvió con una estirada otro disparo que se había desviado.

Kane estuvo a punto de abrir el marcador para Inglaterra al final de la primera parte, pero Mpasi detuvo un potente disparo al primer palo. Además, el portero se vio envuelto en un choque con Kane dentro del área. Inglaterra consideró que debía señalarse penalti, pero el árbitro Adham Makhadmeh desestimó las protestas.

El Congo tuvo una oportunidad de duplicar su ventaja cuando Yoane Wissa estrelló un disparo contra el poste en la primera parte.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.