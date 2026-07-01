Los creadores de contenido argentinos Jero Freixas y Jose de Cabo anunciaron el nacimiento de su tercera hija, Renata, una bebé que llegó al mundo en plena efervescencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de meses en los que el embarazo se convirtió en parte central de la serie de videos que la pareja compartió con millones de seguidores.

Renata nació el 25 de junio, un día después del cumpleaños del astro argentino Lionel Messi. Durante el embarazo, Freixas había bromeado en redes sociales con que deseaba que la niña naciera el 24 de junio para compartir la fecha con el capitán de Argentina, una muestra más del humor futbolero que caracteriza a la pareja.

PUBLICIDAD

Freixas y De Cabo, quienes cuentan con una audiencia de millones de seguidores entre Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, aprovecharon el Mundial para desarrollar una historia paralela en torno al embarazo. En sus publicaciones combinaron las incidencias del torneo con situaciones cotidianas de la futura madre, los preparativos para la llegada de la bebé y las ocurrencias del fanatismo casi obsesivo de Freixas por Messi y la selección argentina.

La pareja convirtió cada etapa del embarazo en una oportunidad para hacer comedia. Publicaron videos sobre la búsqueda del nombre de la bebé, los antojos de De Cabo, las expectativas de sus otras hijas y hasta imaginaron cómo el Mundial podía influir en el momento del parto. Muchas de esas publicaciones acumularon millones de reproducciones y fueron ampliamente compartidas por aficionados al fútbol de distintos países.

Su estilo, basado en sketches breves y situaciones familiares llevadas al extremo, volvió a conectar con una audiencia que ya los seguía desde torneos anteriores. Desde hace varios Mundiales, Freixas y De Cabo se han hecho conocidos por retratar con humor las discusiones de pareja durante los partidos, las supersticiones de los aficionados y la pasión que despierta Messi, contenido que suele viralizarse durante las grandes competiciones internacionales.

La noticia del nacimiento de Renata fue recibida con miles de mensajes de felicitación de seguidores y otros creadores de contenido, muchos de los cuales habían seguido el desarrollo del embarazo como una especie de “subtrama” paralela al Mundial.

La pareja mantiene una fuerte presencia entre las audiencias latinoamericanas gracias a un humor que mezcla el fútbol con las experiencias familiares. Con la llegada de Renata, esa historia suma ahora un nuevo capítulo que, fiel a su estilo, comenzó prácticamente desde el escenario más futbolero posible: un Mundial.