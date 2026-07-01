Atlanta. La FIFA explicó anoche la aplicación más estricta de las reglas que provocó que se anulara un gol de Alemania durante el partido de dieciseisavos de final en el que fue eliminada el lunes por Paraguay.

El gol de cabeza del defensa Jonathan Tah en la prórroga fue anulado tras una revisión del vídeo por una falta sobre el portero Orlando Gill.

Las repeticiones mostraron que Waldemar Anton, de Alemania, empujó a Gill, que cayó al suelo. Sin embargo, el contacto fue mínimo, lo que suscitó críticas sobre la decisión.

Alemania acabó perdiendo el partido de dieciseisavos de final en la tanda de penaltis. Tah lanzó por encima del larguero un tiro desde el punto de penalti que resultó decisivo.

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❌ ¡GOL ANULADO PARA ALEMANIA! ❌



Jonathan Tah había marcado gol, pero fue anulado por una falta sobre el portero paraguayo 🚨



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El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, afirmó que se había pedido a los árbitros que sancionaran los casos en los que los jugadores intentaran bloquear a los rivales sin hacer ningún intento por jugar el balón, especialmente cuando se trata de porteros.

“Aunque mantener una posición no es una falta en sí misma, cuando un jugador atacante no está interesado en el balón y se desplaza deliberadamente, aunque sea mínimamente, con la clara intención de obstaculizar el movimiento de los oponentes e impedirles defender, entonces los árbitros, y el VAR cuando sea necesario, deben analizar cuidadosamente el incidente e intervenir”, explicó Colina. “Esto es especialmente cierto cuando la táctica busca impedir que el portero rival pueda defender la portería”.

“Se ha informado a los entrenadores y a los jugadores, por lo que no debería sorprender que los árbitros sancionen estas faltas”.

Collina señaló que las medidas adoptadas para poner freno a la pérdida deliberada de tiempo habían dado buenos resultados.

Ahora hay límites de tiempo para los saques de meta, los saques de banda y las sustituciones, mientras que los jugadores están obligados a abandonar el terreno de juego durante un minuto tras sufrir una lesión.

“Todas estas medidas han resultado muy eficaces y se consideran unánimemente innovaciones muy positivas”, afirmó Colina.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.