Santa Clara, California. Antes de centrar su atención en la fase eliminatoria del Mundial, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, tuvo que resolver una cuestión pendiente de la fase de grupos.

Pochettino comenzó su rueda de prensa previa al partido del miércoles contra Bosnia-Herzegovina pidiendo a los medios de comunicación que le perdonaran por su tono seco tras la derrota por 3-2 de la selección estadounidense ante Turquía, en un partido que no tenía ninguna importancia para los estadounidenses, ya que se habían asegurado el primer puesto del grupo.

“Quiero pedir disculpas a los chicos que estuvieron en mi última rueda de prensa”, dijo Pochettino. “Estaba muy frustrado. Estaba decepcionado. Os doy las gracias y os pido perdón. Era mi problema, no el vuestro. Estaba enfadado tras la derrota”.

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🇺🇸🎙️ ¡POCHETTINO PIDE DISCULPAS A LA PRENSA! 🤝⚽️



El DT del Team USA, Mauricio Pochettino, mostró su lado más humano previo al choque contra Bosnia al disculparse con un periodista con quien tuvo un roce tras la derrota ante Turquía.



"Ese día estaba frustrado", reconoció con… pic.twitter.com/MMJNrFNUIX — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 1, 2026

Pochettino criticó a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido de la semana pasada por no haberle elogiado ni a él ni a su equipo por haber conseguido ya el primer puesto del grupo antes de la derrota ante Turquía.

“Me da un poco de pena que no nos hayáis felicitado por haber ganado el grupo”, declaró Pochettino a los periodistas tras el partido.

“Lo que hay que recordar es que hemos quedado primeros en este grupo”, añadió Pochettino, hablando en español y en inglés. “Hemos terminado en primera posición y hemos sabido gestionar bastante bien toda la presión y las expectativas”.

Pochettino sabe que las expectativas son aún mayores ahora que su equipo ha alcanzado la fase eliminatoria y afronta el partido contra Bosnia como favorito para pasar de ronda.

Les ha inculcado a sus jugadores que “la relajación favorece la concentración” y les ha dicho que afronten cada partido como si fuera la final.

“Si no lo vemos así, creo que lo vamos a tener difícil”, afirmó. “Ya estamos viendo en todos los partidos tras la fase de grupos lo difícil que es... No tendremos otra oportunidad si fallamos. Nos lo jugamos todo y sabemos que ese partido es la final del Mundial. Y si somos capaces de pasar, el siguiente será otra final del Mundial”.

Bosnia ya ha empatado con la anfitriona, Canadá, en Toronto en el partido inaugural y ahora se enfrenta a la selección de Estados Unidos en territorio estadounidense como equipo menos favorito. El exportero de la selección estadounidense Tim Howard afirmó que Bosnia “haría mejor en ni siquiera subirse al avión e ir a San Francisco” para un partido en el que, en su opinión, no tiene ninguna posibilidad de ganar.

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Pero los bosnios ya han dado la sorpresa al derrotar a Italia, cuatro veces campeona de Europa, en la repesca europea, y ahora tienen la oportunidad de arruinar el Mundial a la selección estadounidense.

“No me preocupan ese tipo de cosas”, afirmó el seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez, en referencia a los comentarios de Howard. “Tengo que admitir que cosas así ocurren a diario. Somos un país pequeño y, a veces, suceden cosas así. No tengo ningún problema. A mis chicos tampoco les supone ningún problema... Jugamos para pasar a octavos de final. ¿No es eso motivación suficiente? No me fijo en cosas así“.

Últimas noticias sobre las lesiones de la selección estadounidense antes del partido

Pochettino dio algunas novedades sobre las lesiones de su equipo antes del partido y afirmó que esperaba que Auston Trusty pudiera estar disponible tras lesionarse el tobillo en los últimos minutos del último partido contra Turquía. Trusty marcó su primer gol con la selección en ese partido.

Pochettino afirmó que sería más difícil que Cristian Roldán (distensión en el cuádriceps) y Mark McKenzie (irritación en el pie) estuvieran disponibles para el partido, pero la decisión definitiva no se tomará hasta el miércoles.

Christian Pulisic ha afirmado que está listo para ser titular tras perderse el segundo partido de la fase de grupos por una lesión en la pantorrilla y disputar solo 33 minutos como suplente en el último partido de la fase de grupos.

“Me siento bien y estoy listo para el partido de mañana”, afirmó Pulisic.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.