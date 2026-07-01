Ciudad de México. Javier Aguirre advirtió de que México necesitaba un partido casi perfecto. Así fue, y el coanfitrión del Mundial ganó un partido de eliminación directa en estos torneos por primera vez en 40 años.

Los mexicanos dieron lo mejor de sí mismos el martes y se clasificaron para los octavos de final del Mundial tras imponerse por 2-0 a Ecuador en un duelo latinoamericano. En una réplica del partido inaugural contra Sudáfrica, fue el dúo de oro formado por Julián Quiñones y Raúl Jiménez el que marcó los goles que sellaron la victoria de los locales en la primera parte.

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“Estoy contento con el resultado que hemos conseguido hoy, que es lo que realmente importa”, declaró Quiñones, el delantero nacido en Colombia que llegó al fútbol mexicano cuando era adolescente y que hoy es un ídolo del país del que se ha naturalizado. “Siempre me hace feliz vestir esta camiseta y dar lo mejor de mí”.

¡Júbilo total por el triunfo de México! Miles de personas están en el Ángel mientras otras no paran de llegar para celebrar la victoria de México, que esta noche se llevó el partido contra Ecuador con un marcador de 2 a 0. pic.twitter.com/ynaEJ4eWpE — NMás (@nmas) July 1, 2026

Con tres victorias en tres partidos de la fase de grupos, y sin haber encajado ningún gol, los hombres del “Vasco” Aguirre superaron con nota su prueba más exigente hasta la fecha. Los buenos resultados permitieron al Tri auparse a la novena posición del ranking de la FIFA, por delante de selecciones de peso como Alemania o Croacia.

“Una primera parte muy buena, muy buena, y una segunda parte en la que supimos mostrarnos humildes a la hora de defender... Tuvimos una contra muy clara para marcar un gol más, pero bueno”, declaró Aguirre ante las cámaras de televisión, una vez finalizado el partido.

Fueron, en realidad, los mejores 45 minutos de las tres etapas de Aguirre al frente del Tri, al que también dirigió en los Mundiales de 2002 y 2010.

Los duelos a vida o muerte habían sido tradicionalmente un obstáculo insuperable. De los 10 partidos a vida o muerte que México había disputado a lo largo de su historia, solo había ganado uno: el 15 de junio de 1986, cuando venció a Bulgaria por 2-0 con una memorable chilena de Manuel Negrete y un gol de Raúl Servín, también en el Estadio Azteca.

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La asistencia para ese golazo la dio nada menos que Aguirre. Ya como entrenador, se quedó a las puertas un par de veces en los octavos de final.

¡QUIÑONES, QUIÑONES, QUIÑONES!



Con una gran definición y potente derechazo, Julián Quiñones abre el marcador para México con tremendo GOLAZO pic.twitter.com/eAUmdIFb1q — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 1, 2026

“Soy uno de los que no pudieron pasar a la quinta partida, duele mucho”, comentó. “Pero esta es, sin duda alguna, una noche bonita para los mexicanos”.

El partido del martes comenzó con una hora de retraso debido a la tormenta que azotaba la ciudad. Sin embargo, los aguaceros no impidieron que miles de aficionados se agolparan desde primera hora de la mañana en el céntrico Monumento a la Independencia, conocido como el “Ángel”, que es el epicentro de la fiesta futbolística mexicana.

Hacia la medianoche, cuando la fiesta ya estaba en pleno apogeo, la jefa de gobierno (alcaldesa) de la capital, Clara Brugada, afirmó que había un millón de personas celebrando en las calles.

La lluvia tampoco empañó el ambiente en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, donde una afición incansable esperaba —y después animaba al unísono— a su selección.

En otra noche con las entradas agotadas, los 80 824 espectadores sirvieron de motor para una selección mexicana combativa e incisiva que supo marcar el ritmo en el terreno de juego: seis disparos a puerta en los primeros quince minutos, frente a ninguno de los ecuatorianos.

“A juzgar por el ambiente y por la gente que está contenta con su equipo, sí que estoy convencido de que hay una comunión, vamos de la mano y estamos bien”, opinó Aguirre.

Esa eficacia no tardó mucho en reflejarse en el marcador. Tras una asistencia de Roberto Alvarado, Quiñones abrió el marcador con un golazo por la escuadra en el minuto 22, alcanzando así la cifra de tres goles en lo que va de Mundial.

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🇲🇽 MÉXICO A OCTAVOS DE FINAL 🎉👏🔥 pic.twitter.com/PZrfZekqwY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

Con ello, se situó a solo un gol de Luis Hernández, el mexicano que más goles ha marcado en un solo Mundial, con cuatro en Francia 1998.

“Todo ese apoyo que nos ha brindado la afición, en nuestro estadio… es lo que nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos", afirmó Quiñones.

Unos minutos después, en el minuto 31, Jiménez amplió la ventaja.

En el centro del campo, el joven Gilberto Mora, que se ha convertido en uno de los principales activos del Tri, reafirmó su puesto de titular con una sólida actuación, mostrándose audaz y demostrando su capacidad para recuperar y distribuir el balón.

“Es una pena que al pobre Gil se le acabe la energía, pero no podemos pedirle más de lo que nos da; es valiente, tiene el balón… Es un chico del que se va a hablar mucho", subrayó Aguirre, quien sustituyó al adolescente de 17 años en el minuto 58.

También jugaron a favor de México los errores de los defensas ecuatorianos Alan Franco y Joel Ordóñez, que encabezaron la sucesión de errores de Ecuador. La selección sudamericana fue la que menos goles encajó en la fase de clasificación y logró clasificarse para el Mundial en segunda posición, solo por detrás de Argentina.

En el Mundial, sin embargo, los hombres del argentino Sebastián Beccacece distaron mucho de mostrar el mismo rendimiento: tuvieron una discreta fase de grupos y pasaron a la ronda eliminatoria entre los mejores terceros únicamente gracias a una sorprendente victoria por 2-1 ante Alemania.

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En el Azteca, volvieron a tropezar. Además de los errores defensivos, el potente cuarteto ofensivo formado por John Yeboah, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia no encontró espacios para romper la muralla verde.

“En la segunda parte conseguimos equilibrar un poco el partido. Hay que reconocer el mérito de México”, afirmó el defensa ecuatoriano Ángelo Preciado. “Estamos muy afectados por lo que ha pasado, pero vamos a levantar la cabeza”.

En la segunda parte, los mexicanos lograron mantener el resultado bajo control hasta el pitido final y gestionar la tensión que se respiraba tanto dentro como fuera del campo.

Desde muy temprano volvieron a oírse gritos homófobos en las gradas, lo que ya le ha valido a México varias sanciones de la FIFA. Poco antes, los mexicanos abuchearon el himno de Ecuador, lo que agravó las tensiones tras los disturbios de la víspera, cuando los locales mantuvieron despiertos a los ecuatorianos con una “serenata” a base de cornetas y bocinazos para impedirles dormir plácidamente.

México se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre Inglaterra y el Congo, que se disputará el miércoles en Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.