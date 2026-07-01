El prospecto puertorriqueño Juanmita López de Jesús parece sentirse como pez en el agua cada vez que sube a un ring en Nueva York.

Las primeras dos veces que peleó en la Gran Manzana noqueó a sus oponentes en el primer y segundo asalto. La tercera ocasión no fue la excepción.

López de Jesús despachó el pasado sábado al español Alberto Motos en el primer asalto de su combate en el Barclays Center en Brooklyn, con una recta de izquierda que lo envió a la lona cuando restaba un minuto.

“Fue una noche bien mágica. El aura que tiene Nueva York es otra cosa. Es una emoción que yo no siento en ningún otro lado. Estamos más que contentos y complacidos con el trabajo que hicimos. Logramos salir con la victoria por la vía rápida ante un rival que sabíamos que era muy bueno”, expresó el púgil cagüeño a Primera Hora .

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KO IN ROUND ONE 🔥



Juanmita paving his own path 😮‍💨



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Previo a este combate, Motos (6-3) perdió ante su compatriota Alberto Márquez en un pleito por el cinturón nacional de España. López de Jesús, en cambio, había conseguido dos de sus seis victorias por decisión unánime.

Esto generó dudas acerca del poder de pegada del joven de 20 años, pero el sábado silenció a sus críticos con una de sus actuaciones más dominantes hasta ahora.

“Me tomó un poco por sorpresa haberlo noqueado tan rápido porque era un buen rival. Sabíamos que tenía muy buenas cualidades y podía presentar una pelea complicada, pero supimos capitalizar rápido. Estábamos bien, sabíamos lo que iba a hacer y no trabajamos overtime, como digo yo”, comentó el boxeador.

Tras extender su invicto a 6-0, con tres nocauts, en la cartelera encabezada por la pelea entre Xander Zayas y Jaron “Boots” Ennis, López de Jesús entiende que dio un paso importante dentro de la división de las 115 libras, donde reinan Jesse “Bam” Rodríguez (OMB, FIB, CMB) y Andrew Moloney (FIB).

“Creo que subimos mucho de nivel con esta victoria. Nos va a poner en un nivel más alto. Pienso que confirmamos que somos el mejor prospecto en Puerto Rico y nos pone en una buena posición para disputar el título juvenil, que es lo que queríamos”, afirmó el púgil.

López de Jesús compartió que la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tiene interés en que dispute el título juvenil de peso supermosca en un futuro, pero que todavía no hay un acuerdo oficial entre el organismo y Top Rank Boxing. No obstante, piensa que en agosto o septiembre volverá al cuadrilátero en busca de ese campeonato.

“Esperemos que pronto suceda esa pelea. Quizá en agosto o septiembre estaremos nuevamente en el ring por el juvenil. Nos vamos a preparar para, cuando nos digan, estar más que listos”, sostuvo.