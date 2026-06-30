Arlington, Texas. Erling Haaland disfrutó del momento tras la primera victoria de Noruega en un partido de clasificación para el Mundial, una celebración en la que se puso un casco con cuernos y volvió a sentarse en el campo con sus compañeros para hacer el “Viking Row” al unísono con sus aficionados, vestidos de rojo.

“Esto es increíble. Es histórico”, declaró Haaland en el campo tras el partido.

Un ligero toque con el pie izquierdo de Haaland en el minuto 86 marcó la diferencia en la victoria de Noruega por 2-1 sobre Costa de Marfil el martes, lo que le da el pase a otro partido del Mundial contra Brasil, pentacampeona del mundo, 28 años después de una victoria que muchos consideran la mayor de la historia de los noruegos.

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Norway's team leads the fans in a Viking Row after their win over the Ivory Coast. pic.twitter.com/ro0AzI65gs — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 30, 2026

Por ahora, prefieren disfrutar de su último logro.

“Lo que vamos a hacer ahora es disfrutar de la victoria de hoy. Estamos muy contentos y orgullosos de nosotros mismos”, afirmó Martin Odeegaard, el capitán del equipo, que tocó el tambor para marcar el ritmo de la marcha tras el partido. “Esperemos poder seguir soñando, seguir creyendo y seguir jugando como lo hemos hecho”.

Antonio Nusa marcó el primer gol en la primera parte con un disparo con efecto para Noruega, que, en su cuarta participación en el Mundial, se enfrentará el domingo a Brasil en octavos de final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

“Esto es, sin duda, un sueño hecho realidad”, afirmó Nusa en unas declaraciones traducidas.

Noruega participa en su primer Mundial desde aquella edición de 1998, cuando la selección logró pasar a la fase eliminatoria solo tras marcar goles en los minutos 83 y 89, lo que le valió una increíble remontada y una victoria por 2-1 sobre Brasil, entonces vigente campeón del mundo, en el último partido de la fase de grupos.

Incredible view of Norwegian fans at Gillette Stadium doing the Viking row during their match their match pic.twitter.com/siUB3KSqHV — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) June 18, 2026

Amad Diallo, que había evitado que Noruega se adelantara por dos goles al comienzo de la segunda parte, empató el partido para Costa de Marfil con un disparo con la izquierda en el minuto 74.

Incluso tras el gol de Haaland que dio la ventaja a su equipo —su 60.º tanto en 53 partidos, un récord para Noruega—, Costa de Marfil siguió presionando y tuvo una oportunidad de empatar con un tiro libre directo de Diallo en el sexto minuto del tiempo de descuento. Orjan Nyland realizó una parada en salto, la última de sus cuatro paradas, al desviar el balón con la mano izquierda extendida en diagonal.

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“Tras su gol del empate, era fácil entrar en pánico. Pero conseguimos que nuestros jugadores se colocaran en las posiciones adecuadas y logramos retomar nuestro juego”, declaró el seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken.

Los 27 toques de Haaland fueron los menos de todos los jugadores noruegos que disputaron el partido completo, pero se quedó solo después de que tres defensas se le echaran encima cuando Patrick Berg se adentró en el área con el balón antes de hacer un pase rápido. El balón cruzó la línea lentamente tras salir del pie de Haaland, quien se lanzó hacia delante como si tuviera que volver a chutar.

🚨 LIVE: Oslo is doing a massive Viking Row right now after Norway beat Ivory Coast 🇳🇴🔥 pic.twitter.com/cYJQnbm5ac — Sports on Predict (@predictdotsport) June 30, 2026

Era el quinto gol de Haaland en tres partidos del torneo de este año. Se queda a uno de Lionel Messi, que suma seis con Argentina y ha marcado tres de ellos en dos partidos de la fase de grupos disputados en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL.

Haaland, que ganó la Bota de Oro de la Premier League la temporada pasada con 27 goles con el Manchester City, ha marcado en 13 partidos internacionales oficiales consecutivos, con un total de 25 goles en ese periodo.

La joven selección de los Elefantes, que ocupa el puesto 31 en la clasificación de la FIFA, nunca antes había ganado dos partidos en un mismo Mundial. Esta era la cuarta participación en un Mundial para esta nación de África Occidental, al igual que Noruega.

“Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido”, afirmó Diallo. “Pero es una gran decepción, porque sabíamos que tenemos calidad en el equipo, que contamos con jugadores capaces de marcar la diferencia en cualquier momento”.

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Nusa marcó su primer gol en un Mundial en el minuto 39, cuando se abrió paso a zancadas hasta la esquina izquierda del área y lanzó un disparo con la derecha entre dos defensas hacia el segundo palo.

El portero de Costa de Marfil, Yahia Fofana, se lanzó en picado para intentar atajar un balón que estaba justo fuera de su alcance, y aún estaba en el aire cuando giró la cabeza para ver cómo el balón se colaba en la portería. Fue el noveno gol internacional de Nusa en 28 partidos con Noruega.

Diallo empató el marcador a 1-1 tras una pared con Nicolas Pépé, quien había marcado los dos goles de Costa de Marfil en su partido anterior y fue frenado por Nyland en el minuto 55. Diallo encontró el hueco para lanzar un potente disparo con la izquierda.

Eso ocurrió apenas unos ocho minutos después de que Torbjorn Heggen realizara un disparo para Noruega que fue desviado por Diallo, que se encontraba justo al lado de su portero.

La tarjeta amarilla que recibió Nusa en el tiempo añadido de la primera parte dio lugar a un tiro libre de Pepe, pero el posterior remate de cabeza se fue a la izquierda del poste.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.