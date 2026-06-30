LeBron James regresará para una temporada número 24 sin precedentes en la NBA, pero no lo haría con los Lakers de Los Ángeles, en medio de una agencia libre que ya gira nuevamente alrededor de su futuro, reportan medios estadounidenses.

De acuerdo con información divulgada a ESPN por Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports, el propio James comunicó a los Lakers que la franquicia puede seguir adelante sin él, ya que tiene la intención de jugar con otro equipo en la próxima campaña.

BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

El movimiento ocurre en la antesala de la apertura oficial de la agencia libre, que comienza hoymartes a las 6:00 p.m. (hora del Este), y en la que el futuro del máximo anotador en la historia de la liga vuelve a ser el principal tema de discusión en la NBA.

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Fuentes indicaron a ESPN que los Warriors de Golden State han emergido como uno de los equipos interesados en intentar fichar a James, una posibilidad que se habría fortalecido tras la decisión de Draymond Green de rechazar su opción de jugador por $27.6 millones, lo que le da mayor flexibilidad salarial a la franquicia.

Ya corre el rumor que LeBron James pudiera unirse a Stephen Curry en los Warriors. ( Ashley Landis )

Ese escenario abre la puerta a que Golden State explore movimientos adicionales, incluyendo la posibilidad de armar una plantilla con figuras de alto calibre mientras la liga entra en su periodo más activo de cambios de verano.

James, de 41 años, podría haber optado por un regreso a Los Ángeles, un eventual retorno a Miami o Cleveland, o incluso evaluar un último gran capítulo en otro destino. Su decisión lo mantiene nuevamente como la figura central del mercado de verano, tal como ocurrió hace 16 años cuando su anuncio de salida hacia Miami redefinió la liga.

La agencia libre de 2026 revive ese paralelismo, con equipos nuevamente a la espera de la decisión del cuatro veces Jugador Más Valioso, quien continúa acumulando hitos en una carrera que ya lo tiene como líder histórico en minutos jugados y partidos disputados.

El veterano no disputó una temporada completa el año pasado, limitado a 60 partidos tras una lesión de ciática, pero aún así mantiene el interés de múltiples franquicias que ven en él una oportunidad de impacto inmediato dentro y fuera de la cancha.