El Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño ha anunciado hoy martes un selecto grupo de candidatos para conformar la Clase 2026 y los nombres en la lista vaticinan una votación que se anticipa altamente competitiva.

Esto es así porque de la lista de 15 candidatos se podrán elegir solo a nueve para la exaltación de este año. Y la lista está repletas de leyendas.

La misma la encabezan el receptor de Grandes Ligas Yadier Molina, la tenista Mónica Puig, el luchador Jaime Espinal, la nadadora Vanessa García, el velocista César Mercado y el también expelotero Benito Santiago, entre otros nombres de alto perfil deportivo y de aportación al deporte.

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El grupo también incluye al propulsor Jorge Sosa, al cronista Arturo Soto, al árbitro de béisbol Carlos Rey, al exbaloncelista Javier “Toñito” Colón, al árbitro Juan “Pucho” Figueroa, así como a las atletas de atletismo Margaret de Jesús y Nerva Bultrón, además del halterofilista Julio Martínez y el exjugador de béisbol Carmelo Martínez.

Para muestra, con un botón basta. Molina es un futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol; Puig fue la primera medallista de oro del Copur en unos Juegos Olímpicos, en los de Río 2016; y Espinal medallista de plata olímpico en Londres 2012.

Todos los demás también son figuras consideradas entre los más grandes de sus deportes, ganadores de premios y medallas tanto en el deporte profesional como en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos.

Yadier Molina es considerado una segura elección para el Salón de la Fama del Béisbol y para el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. ( Scott Kane )

La elección forma parte de una lista de 15 nominados de la cual solo nueve serán seleccionados para ingresar al prestigioso recinto de inmortales del deporte puertorriqueño, lo que convierte el proceso en una tarea compleja para los distintos sectores llamados a votar.

Durante 59 ceremonias de exaltación, la selección de nuevos miembros había estado en manos exclusivas de la Junta de Directores, sistema mediante el cual se han reconocido más de 600 figuras del deporte en la Isla, incluyendo atletas, propulsores y cronistas deportivos.

Como parte de su proceso de actualización, el Pabellón ha incorporado un sistema de votación digital que incluye a inmortales ya exaltados, organizaciones deportivas y al público en general, ampliando la participación en la escogencia de los nuevos miembros.

Jaime Espinal fue ganador de una medalla de plata en las Olimpiadas Londres 2012. ( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Los interesados en participar deberán registrarse en la plataforma oficial del Pabellón para recibir las instrucciones de votación y acceder al listado de nominados. Una vez inscritos, podrán emitir su voto seleccionando nueve de los quince candidatos.

La fecha límite para votar será el 14 de agosto de 2026, mientras que la fecha y el lugar de la ceremonia de exaltación serán anunciados posteriormente.