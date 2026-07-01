East Rutherford, Nueva Jersey. Al igual que el calor del verano estadounidense, la rivalidad entre Lionel Messi y Kylian Mbappé por el título de máximo goleador de este Mundial de Fútbol y de la historia del torneo está que arde.

En una tarde calurosa y húmeda, Mbappé marcó los goles 17 y 18 de su trayectoria en los Mundiales, liderando a Francia en la contundente victoria por 3-0 ante Suecia el martes.

La estrella francesa se quedó a un gol del récord histórico de Messi, de 19 tantos. Con seis goles en el torneo que se disputa en Norteamérica, Mbappé igualó al crack argentino en la carrera por la Bota de Oro.

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Mbappé tendrá la oportunidad de aumentar su cuenta goleadora cuando se enfrente a Paraguay en los octavos de final el próximo sábado en Filadelfia.

“¿Paraguay? Ahora mismo pienso en el aire acondicionado y en el vestuario", respondió Mbappé, que ha marcado tres dobletes en cuatro partidos en este Mundial.

🏟️ DESDE CANCHA: ¡MBAPPÉ ABRIÓ EL CERROJO DE SUECIA!



🧐 Así se vivió en el campo como Kylian hace una gran jugada y puso el primero de Francia🇫🇷.



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Justo antes del descanso, Mbappé marcó un gol que seguramente aparecerá en los vídeos recopilatorios de sus mejores jugadas. Tras una combinación con Ousmane Dembélé, el delantero del Real Madrid regateó a Viktor Gyökeres y lanzó un disparo con la derecha que superó al portero Jacob Widell Zetterström.

“No hace falta decir que Mbappé es un jugador absolutamente de primerísimo nivel”, comentó Graham Potter, el seleccionador inglés de Suecia. “Su gol fue un magnífico ejemplo de su velocidad, su cambio de dirección y su remate fulminante. Está a un nivel superlativo”.

Con su primer gol de la tarde en Nueva Jersey, Mbappé superó a los brasileños Leonidas y Ronaldo como máximo goleador en la fase de eliminatorias del Mundial, al sumar nueve tantos. Mbappé amplió su récord con su décimo gol, al marcar en el minuto 74 tras una asistencia de Michael Olise.

🤯 ¡MBAPPÉ LO VUELVE A HACER! 🇫🇷



🤩 Vaya jugada de Kylian al minuto 44' para mandar el balón al fondo de la red después de quitarse dos hombres en el área, nuestras figuras lo gritan y lo celebran, Francia toma la ventaja 🎉



🏟️ Desde el Estadio de NY:

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Tras abrir el marcador, Mbappé corrió directamente hacia el seleccionador Didier Deschamps. Era el primer partido del técnico de Les Bleus tras perderse la última jornada de la fase de grupos por haber tenido que viajar a Europa para asistir al funeral de su madre.

“El entrenador ha pasado por un momento muy duro... Nunca estará solo mientras nos tenga a su lado”, afirmó Mbappé. “Todos pasaremos por eso algún día. Va más allá del fútbol”.

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Autor de 18 goles en 18 partidos repartidos en tres Mundiales, el ritmo goleador de Mbappé, de 27 años, supera al de Messi, que ha disputado 29 encuentros en seis ediciones. Deschamps se inclinó ante Mbappé cuando fue sustituido en el minuto 85.

Eso impidió que Mbappé lograra un triplete, pero también pudo haber marcado en el minuto 32. Su disparo se estrelló contra el poste izquierdo e incluso empezó a celebrar antes de ver cómo el balón rebotaba hacia fuera.

Mbappé intenta disfrutar al máximo este Mundial tras una temporada sin títulos con su club. Marcó goles en las dos últimas finales de la copa y los celebró a lo grande en ambas ocasiones.

Tenía 17 años cuando se proclamó campeón en Rusia 2018, marcando el gol que sentenció la victoria por 4-2 ante Croacia en la final. Cuatro años después, en Catar, logró un hat-trick, pero acabó cayendo derrotado en la tanda de penaltis ante la Argentina de Messi.

“Sí, dije que quería disfrutar al máximo de este Mundial”, señaló Mbappé. “No digo que no haya disfrutado del otro Mundial, pero entonces era más joven. En aquel momento estaba centrado en rendir al máximo, y hoy creo que puedo hacer ambas cosas: rendir a gran nivel y, obviamente, disfrutar”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.