Ciudad de México. Dos mujeres y un hombre fallecieron por asfixia durante la multitudinaria celebración que tuvo lugar la noche del martes en el centro de la capital mexicana tras la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador, que le permitió clasificarse para los octavos de final del Mundial de Fútbol.

Las muertes fueron confirmadas en la madrugada del miércoles por la Secretaría de Salud de la capital, que indicó en su cuenta de X que en las calles cercanas al céntrico Paseo de la Reforma se encontraron tres personas inconscientes que fallecieron por asfixia. Los fallecidos tenían 48, 44 y 19 años. Las autoridades no dieron detalles sobre cómo se produjeron las muertes.

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La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó en su cuenta de la red social que los equipos de emergencia acudieron de inmediato tras recibir el aviso sobre las tres personas inconscientes, pero que estas ya habían fallecido.

🤯 ¡QUÉ LOCURA! 🤯



🇲🇽 La fiesta en Ciudad de México tras su victoria ante Ecuador que le da el pase a octavos del Mundial.pic.twitter.com/oSeWtWApaI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2026

Brugada aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la población para que celebrara “con responsabilidad, cuidado y empatía”.

El martes por la noche, los fuegos artificiales y los cohetes se elevaron en torno al Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el “Ángel”, mientras una multitud de mexicanos celebraba a lo largo de 5 kilómetros de avenidas, que unen la plaza principal de la capital, conocida como el “Zócalo”, con las inmediaciones del Bosque de Chapultepec.

En la zona se instalaron decenas de pantallas gigantes para ver el partido de dieciseisavos de final del Mundial, en el que México venció por 2-0 a Ecuador.

A través de un vídeo publicado en las redes sociales, Brugada afirmó que había un millón de personas celebrando en las calles e instó a la gente a que dejara de acercarse al centro de la ciudad, con el fin de reducir las aglomeraciones. En su lugar, sugirió acudir a un concierto de una conocida banda de cumbia en la zona este de la ciudad.

“Ya tenemos un millón de vecinos y ciudadanos en las calles, celebrando”, comentó la alcaldesa, que vio el partido en una fiesta de aficionados en la zona de Azcapotzalco, al noroeste de la ciudad. “Les invito a que vayan al Palacio de los Deportes, a la gran explanada, donde pueden aparcar gratis; allí está el grupo Cañaveral. Ya no vayamos al Ángel de la Independencia, ni al Caballito (la estatua de Carlos IV), ni a la Avenida Reforma, porque ya está muy saturada”.

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En realidad, toda la Ciudad de México estaba abarrotada. En las esquinas surgían grupos improvisados, y carritos llenos de cohetes —conocidos como “toritos”— se abrían paso a duras penas por las calles repletas de gente que no podía moverse.

Así celebró México su primer victoria en en 40 años en una fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA.



¡Un momento que esperó desde 1986! cuando venció 2-0 a Bulgaria en el Estadio Ciudad de México, el mismo escenario de la victoria de hoy.



(vía @espnmx)… — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 1, 2026

Las botellas de alcohol pasaban de mano en mano entre los jóvenes juerguistas. Y cientos de personas intentaban acercarse al centro, unas con más éxito que otras.

Esta victoria fue la primera de México en un partido de eliminatoria directa del Mundial desde 1986, año en el que el país también fue sede del torneo.

“Esto es muy emocionante”, dijo Denisse Ildefonso, una cocinera de 20 años que se describió a sí misma como “una gran aficionada” al fútbol, mientras saltaba gritando “¡Sí se pudo, sí se pudo!" entre las luces verdes, blancas y rojas.

Ildefonso espera que México se proclame campeón de este Mundial.

Familias, grupos de amigos y miles de jóvenes prorrumpieron en gritos, mientras algunos aficionados se organizaban para lanzar a otros por los aires entre los vítores de la multitud.

“Me siento muy orgulloso de ser mexicano”, gritó Erick Rubio, un estudiante universitario de 22 años que había gritado hasta quedarse afónico cuando Julián Quiñones marcó el primer gol.

Con la poca voz que le quedaba, Rubio entonaba el “Cielito Lindo”.

La escena se repetía en decenas de barrios, bares e incluso aparcamientos convertidos en fiestas futbolísticas en honor a una selección que sigue invicta y que da lugar a una nueva celebración que se prolonga toda la noche.

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🇲🇽 MÉXICO A OCTAVOS DE FINAL 🎉👏🔥 pic.twitter.com/PZrfZekqwY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) July 1, 2026

Las celebraciones también se vieron empañadas por un ataque armado que tuvo lugar la noche del martes en un campo deportivo del estado central de Morelos, vecino de la capital mexicana, donde varios aficionados fueron agredidos con armas de fuego mientras veían el partido. En el incidente murieron tres personas y otras nueve resultaron heridas, según informó la fiscalía estatal en un comunicado.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.