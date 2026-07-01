Montevideo. El entrenador argentino Marcelo Bielsa se despidió el martes de su cargo como seleccionador de Uruguay en una rueda de prensa celebrada en el estadio Centenario, en la que lamentó la temprana eliminación en el Mundial de Fútbol y reconoció que algunos miembros de su plantilla le habían pedido que modificara ciertos aspectos de su forma de trabajar.

“Esta tristeza que sentimos ahora todos los aficionados al fútbol es la carga que me toca asumir a mí, y soportar esa carga vale mucho más de lo que ustedes imaginan”, admitió el rosarino, quien calificó la situación como un “final doloroso”.

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El veterano entrenador rechazó las críticas a su planteamiento táctico, pero admitió que mantuvo reuniones tras la goleada por 5-1 que sufrió en un partido amistoso contra Estados Unidos. Reconoció que tuvo que hacer dos concesiones: entrenar a todo el grupo como un solo equipo, y no en dos —como siempre había hecho Bielsa—, y limitar las charlas colectivas e individuales sobre táctica, reglamento y otros aspectos.

💥 Esto de BIELSA sobre las charlas a los jugadores de URUGUAY es BRUTAL



Deja a los futbolistas prácticamente como LERDOS… y razón no le falta:



“Las charlas eran fraccionadas y NUNCA superiores a 10 minutos. Consulte con expertos para adaptarme a mentalidades más jóvenes y me… https://t.co/fBDr0h9ObZ pic.twitter.com/SUWCt2XcBl — Madrid Sports (@MadridSports_) June 30, 2026

“La recomendación que me dieron para adaptarme a la mentalidad de los más jóvenes era que había que dar charlas más breves y en días distintos para no exigir demasiado a los jugadores, hasta que me pidieron que dejara de hacerlo y así lo hice”, reveló.

Sin embargo, aclaró: “Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido poder dirigirlos”.

Bielsa confirmó los rumores de que Muslera había tenido fiebre la víspera del partido contra España, aunque afirmó que, en el momento del encuentro, se encontraba “en perfectas condiciones para jugar”, a diferencia de Federico Viña, que se quedó fuera del once inicial por sufrir la misma dolencia.

“Nunca me había pasado que un jugador pudiera ser sustituido y que el motivo por el que expresara su deseo de abandonar el partido fuera el efecto que los errores cometidos habían tenido en su estado de ánimo”, comentó sobre el portero, uno de los más criticados por el público uruguayo. “Eso me pareció un gesto de una grandeza y generosidad impropias del fútbol actual”, elogió.

El “Loco” Bielsa negó haber tenido problemas con Federico Valverde, a quien elogió por su “generosidad”. También desmintió haber despedido a algún empleado del Complejo Celeste y evitó hablar sobre su futuro profesional y dar consejos a quien le suceda.

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Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa: "Un ex jugador de la selección uruguaya dice que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos. Y yo digo exactamente lo contrario. Estábamos lo suficiente unidos como para correr el 20 por ciento… pic.twitter.com/2R5j44TgnT — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) June 30, 2026

Entre los obstáculos a los que tuvo que hacer frente durante el torneo, Bielsa mencionó las lesiones, las incorporaciones tardías y los jugadores que llegaron con pocos minutos de juego, lo que afectó a 12 de sus 26 convocados.

El entrenador argentino dirigió 37 partidos al frente de la selección celeste entre eliminatorias, Copa América, amistosos y el Mundial. Ganó 17, empató 12 y perdió los 8 restantes. También dirigió al equipo en el Preolímpico Sub-23 celebrado en Venezuela en 2024.

La llegada de Bielsa al banquillo celeste, en mayo de 2023, fue recibida con entusiasmo en un país deseoso de volver a codearse con las grandes potencias del fútbol internacional.

El rosarino empezó con buen pie y se ganó el cariño del público uruguayo, que lo veía parecido a Óscar Tabárez —quien estuvo al frente del equipo durante 15 años— por su discreción y su personalidad reservada. También se topó con un sector de la prensa local que no veía con buenos ojos su contratación.

A pocos meses de asumir el mando de la Celeste, venció a Brasil en Montevideo tras 22 años sin lograrlo y derrotó por primera vez a Argentina a domicilio en la fase de clasificación. La Copa América de 2023 supuso un punto de inflexión en la relación de los jugadores con el cuerpo técnico y en su rendimiento.

Uruguay, eliminado por Colombia en las semifinales del torneo disputado en Estados Unidos, sufrió la suspensión de cinco jugadores tras un enfrentamiento con aficionados en las gradas del estadio de Charlotte. Esto le obligó a afrontar la última parte de la eliminatoria con el once que tenía a su disposición.

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Los acontecimientos de la Copa América desencadenaron una espiral de tensiones en el vestuario, que Luis Suárez sacó a la luz al criticar el trato que Bielsa dispensaba a la plantilla y al personal antes de abandonar la selección.

Tras la derrota por 5-1 ante Estados Unidos, Uruguay quedó fuera del Mundial en la fase de grupos tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde y caer ante España, en otra temprana eliminación de Bielsa, que ya había quedado fuera en la fase de grupos con Argentina en 2002 y en octavos de final en 2010, con Chile.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.