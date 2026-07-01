Antes del torneo, se advirtió a los jugadores del Mundial de Fútbol de una nueva norma según la cual se impondría una tarjeta roja inmediata a cualquiera que se tapara la boca al enzarzarse en una discusión con otro jugador.

Los árbitros están aplicando activamente ese cambio en el reglamento.

El incidente más reciente tuvo lugar el martes por la noche, cuando el defensa ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado en el tiempo añadido de la segunda parte de la derrota por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final. La tarjeta roja no afectó al resultado del partido, que terminó instantes después.

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La Ley Prestianni surge a partir de presuntos insultos racistas de un jugador sudamericano hacia otro. Se implementó en este mundial y solo 2 futbolistas han sido sancionados por este acto, ambos sudamericanos pic.twitter.com/DvRlrdYZGO — Edgar Azul (@LariosOrzuna) July 1, 2026

La tarjeta roja a Hincapié se produjo tras un choque con el delantero mexicano Santi Giménez.

¿Por qué ha establecido la FIFA la nueva norma?

La FIFA estableció la nueva norma para evitar que los jugadores oculten expresiones abusivas, discriminatorias u ofensivas mientras están en el campo.

Conocida como la “Ley Prestianni”, se introdujo en el Mundial a raíz de una polémica surgida este año en la Liga de Campeones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó el cambio después de que Gianluca Prestianni, extremo argentino del Benfica, intentara ocultar los insultos verbales dirigidos a Vínicius Júnior, el delantero brasileño del Real Madrid. El organismo encargado de elaborar las reglas del fútbol, la International Football Association Board, acordó que los jugadores pueden ser sancionados con una tarjeta roja si se tapan la boca al enfrentarse verbalmente a otro jugador.

Esta norma no es obligatoria según el Reglamento de Juego, pero ofrece a los organizadores de torneos, como la FIFA, la posibilidad de aplicarla a su discreción.

El cambio en el reglamento fue aprobado por unanimidad por la IFAB —que agrupa a representantes de la FIFA y de las cuatro federaciones británicas de fútbol— en una reunión extraordinaria celebrada antes del Congreso de la FIFA. La propuesta de la FIFA se produjo después de que Vinícius, respaldado por su compañero de club Kylian Mbappé, acusara a Prestianni de proferir un insulto con connotaciones raciales mientras se subía la camiseta para taparse la boca durante el partido de febrero.

¿Es Hincapié el único jugador que ha recibido una tarjeta roja en el Mundial?

No. El centrocampista paraguayo Miguel Almirón fue el primer jugador sancionado en virtud de la nueva norma al ser expulsado en el partido de la fase de grupos contra Turquía por taparse la boca durante un enfrentamiento con el defensa Mert Mulder.

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Paraguay ganó 1-0, pero Almirón se perdió el partido de Paraguay contra Australia en la última jornada de la fase de grupos. La FIFA señaló que esa decisión no era susceptible de apelación.

¿Qué significa que un jugador reciba una tarjeta roja en el Mundial?

Si un árbitro le muestra una tarjeta roja a un jugador, este es expulsado del partido y debe cumplir una suspensión de un encuentro en el siguiente partido.

El equipo se ve obligado a jugar el resto del partido con 10 jugadores —lo que supone una enorme desventaja—, pero podrá comenzar el siguiente partido con la plantilla completa de 11 jugadores, aunque sin el jugador sancionado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.