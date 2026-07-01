Nueva York. Aaron Judge lleva casi cuatro semanas en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en la costilla derecha, pero el capitán de los Yankees de Nueva York aún no se ha sometido a nuevas pruebas.

“No tengo nada que decirles”, reconoció Judge el miércoles, antes de que los Yankees se enfrentaran a los Tigers. “Ya saben cómo funciona esto aquí: los jugadores pueden sentirse bien, pueden sentirse mal, pero hay que esperar a ver las imágenes. Les daré información actualizada cuando tengamos los resultados de las pruebas”.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana lleva sin jugar desde el 31 de mayo y fue incluido en la lista de lesionados el 5 de junio tras someterse a una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una consulta con un especialista.

PUBLICIDAD

Cuando los Yankees incluyeron a Judge en la lista de lesionados, indicaron que tendría una actividad limitada antes de ser reevaluado y de someterse a pruebas adicionales en un plazo de entre cuatro y seis semanas.

“No hay por qué hablar de esto ahora”, afirmó Judge. “Sé que es un tema importante y un asunto de gran relevancia, pero quiero contarles toda la historia”.

Los Yankees comenzaron el miércoles con un balance de 12-14 sin Judge, que batea con un promedio de .248, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Judge conectó un jonrón en sus últimos 18 partidos antes de quedarse fuera y puso fin a una racha de 11 partidos sin jonrones ni carreras impulsadas con un jonrón de dos carreras que dejó en el terreno el 24 de mayo contra los Tampa Bay Rays.

Nueva York ganó nueve de sus primeros 13 partidos sin Judge, pero llegaba al miércoles con un promedio de bateo de .127 tras una racha de seis derrotas consecutivas.

“No está bien”, comentó Judge. “Es un pequeño descuido. Tenemos que concentrarnos”.

Teniendo en cuenta su paso por la lista de lesionados por COVID-19 en julio de 2021, Judge se encuentra en la lista de lesionados por décima vez desde que debutó el 13 de agosto de 2016. Se perdió 45 partidos por una fractura en la muñeca derecha en 2018, 54 partidos por una distensión del oblicuo izquierdo en 2019 y 42 por una fractura en un dedo del pie en 2023, tras chocar contra una pared al realizar una atrapada en el Dodger Stadium.

PUBLICIDAD

En 2023, los Yankees registraron un balance de 19-23 mientras Judge estuvo en la lista de lesionados. En 2019, registraron un balance de 37-17 y la temporada anterior tuvieron un balance de 25-20 sin él.

Judge es uno de los seis jugadores que figuran en la lista de lesionados, entre los que se encuentra Giancarlo Stanton (distensión en la pantorrilla derecha). Se espera que Ryan McMahon (infección de garganta) y Trent Grisham (distensión en el tendón de la corva derecho) regresen para el partido del viernes contra Minnesota, aunque el tercera base tuvo que abandonar un partido de rehabilitación en las ligas menores debido a una intoxicación alimentaria.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.