Atlanta. El hermano del jugador de la NFL Calais Campbell ha sido acusado de asesinato después de que la policía encontrara muerta a su madre, de 71 años, en una vivienda de Atlanta durante una visita de control.

Las órdenes de detención indican que a Nateal Campbell le cortaron el cuello y que Ciarre Campbell fue hallado en posesión de un cuchillo. Los agentes la encontraron inconsciente al llegar, alrededor de las 12:30 p. m. del martes, según un comunicado policial.

Ciarre Campbell, de 41 años, ingresó en la cárcel del condado de Fulton, donde permanecía detenido sin derecho a fianza, y renunció a su comparecencia inicial ante el juez el miércoles por cargos que incluyen agresión agravada y asesinato. Un abogado que figura como su representante en los registros judiciales en línea no respondió de inmediato a un correo electrónico ni a un mensaje de voz en los que se le pedían comentarios sobre los cargos.

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En una llamada al 911 difundida por la policía, se oye a un hombre no identificado solicitar una comprobación de bienestar. Le dice al operador que está intentando entrar en la casa de su madre junto con su hermano y su cuñada. Afirma que pueden ver a otro hermano, que padece una “enfermedad mental” y vive con su madre, dentro de la vivienda. El hombre que llama dice que el hermano que está dentro había dicho que su madre se había ido, pero las imágenes de la cámara de un vecino muestran que no fue así.

Los registros policiales indican que, antes del martes, los agentes habían recibido nueve llamadas de servicio a esa dirección desde septiembre por diversos motivos, entre ellos una pelea en curso, una persona sospechosa y una visita de control para comprobar el estado de bienestar.

La familia Campbell ha emitido un comunicado en el que pide privacidad mientras afronta un «dolor abrumador».

“Nos entristece profundamente comunicar que la familia Campbell ha perdido a su matriarca, la señora Nateal Campbell”, declaró la familia en el comunicado. “Aunque aún se están investigando los detalles de su fallecimiento, nos consuela saber que se ha reunido con nuestro padre, su amado Chuck, y que está en los brazos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo”.

Calais Campbell, liniero defensivo de los Ravens de Baltimore, comenzará su 19.ª temporada en la NFL tras firmar en abril un contrato de un año por 5,5 millones de dólares. Es el jugador defensivo en activo de mayor edad de la NFL de cara a la temporada 2026. Cumplirá 40 años el 1 de septiembre.

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El jugador, que formó parte del primer equipo All-Pro de la AP en 2017, ha sido seleccionado para el Pro Bowl en seis ocasiones a lo largo de una carrera que comenzó como elección de segunda ronda en 2008 con los Arizona Cardinals.

El exjugador de los Miami Hurricanes, de 39 años, pasó 10 temporadas con los Cardinals y también jugó en Jacksonville, Atlanta y Miami.

Campbell suma 117 capturas a lo largo de su carrera en 278 partidos, de los cuales 259 como titular.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.