Las Atenienses de Manatí convirtieron hoy miércoles a la armadora Abeliz Rodríguez en la primera selección del Sorteo de Jugadoras de Nuevo Ingreso del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), con el que la liga dio inicio oficial a su temporada 2026.

Las Leonas de Ponce continuaron el turno inicial al seleccionar a Yeikamarie Jiménez, mientras que las Monarcas de Juana Díaz reclamaron a Paola Hernández en la tercera posición y las Ganaderas de Hatillo eligieron a Taína Pagán en el cuarto turno.

La primera ronda se completó con Sariana Rodríguez (Santurce), Yaxeli Miranda (Carolina), Ciara Harris (Hatillo), Julianna Rosario (Caguas), Alanis Díaz (Ponce) y Gabriela Solis (Fajardo), en un proceso que reunió a las 10 franquicias de la liga.

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El sorteo se celebró en las instalaciones de Telemundo, durante el programa Primera Pregunta, donde el presidente del BSNF, Gaby Miranda, ofreció el mensaje de apertura y deseó éxito a las organizaciones participantes.

“Agradecidos de Telemundo por la oportunidad de poder celebrar el sorteo aquí en el canal. Mucho éxito a todos en el sorteo”, expresó Miranda.

El evento también incluyó un mensaje de la Novata del Año, Nina De León, quien felicitó a la primera selección y destacó el valor del talento local, en una jornada que marcó el inicio oficial de una nueva generación en el baloncesto femenino puertorriqueño.

El próximo torneo del BSNF está proyectado para comenzar entre el 12 y el 15 de septiembre.